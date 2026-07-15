Назначение главы "Нафтогаза" премьер-министром: кто вместо него возглавит компанию

НАК "Нафтогаз Украины" после назначения нынешнего главы компании Сергея Корецкого на должность премьер-министра может временно возглавить председатель правления АО "Укргаздобыча" Юрий Ткачук, более трех лет возглавлявший ПАО "Укрнафта".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Отмечается, что назначить Ткачука могут на время до проведения конкурса на должность главы "Нафтогаза".

В понедельник 13 июля Ткачука был введен в правление "Нафтогаза".

Кто такой Юрий Ткачук?

Юрий Ткачук имеет более 25 лет опыта в энергетическом и промышленном секторах.

С ноября 2022 г. он работал финансовым директором АО "Укрнафта", где отвечал за финансовую стратегию, риск-менеджмент и инвестиционную политику.

14 мая 2025 года наблюдательный совет "Укрнафты" назначил финансового директора компании Юрия Ткачука временным исполняющим обязанности руководителя.

В декабре 2025 года Ткачук стал генеральным директором АО "Укргаздобыча", входящего в НАК "Нафтогаз Украины".

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Кадровые изменения в правительстве

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и состава руководителей правоохранительных органов.

14 июля Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Пока временно обязанности премьера будет исполнять Денис Шмигаль как первый вице-премьер-министр.

Наиболее вероятным кандидатом на нового главу правительства СМИ и отдельные нардепы называют главу группы "Нафтогаз" Сергея Корецкого.

В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз". Delo.ua разобралось кто такой Корецкий, чем он отметился на предыдущих должностях в государственных предприятиях и какие вызовы могут стоять перед ним на новой работе.