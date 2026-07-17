Зеленский сообщил, кто вместо Корецкого возглавит "Нафтогаз"

После назначения Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко будет временно исполнять обязанности главы компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещания с новоназначенным главой правительства.

"Критический приоритет - подготовка к отопительному сезону. Независимый наблюдательный совет "Нафтогаза" согласовано на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко - профессионального человека: он прошел путь трансформации "Укрнафты" вместе с Сергеем Корецким. Это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании "Укрнафта" стала одной из наиболее прибыльных государственных компаний", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что россияне снова атаковали объекты "Нафтогаза" – к сожалению, есть ощутимые повреждения.

"Обсудили с премьер-министром, какие шаги нужны в таких условиях, и важно, чтобы несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договаривались, для подготовки к зиме", - добавил президент.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины поддержала представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. До этого он возглавлял НАК "Нафтогаз Украины".

Что известно о Сергее Федоренко

В июле 2025 года Сергей Федоренко был назначен коммерческим директором Группы "Нафтогаз". Также он вошел в состав правления "Нефтегаза", где отвечает за коммерческое направление, международные контракты и закупку энергоресурсов.

Имеет более 10 лет опыта в нефтегазовой отрасли. В "Нафтогаз" занимал аналогичную должность в "Укрнафте", где отвечал за покупку и продажу нефтепродуктов, логистику поставок, трейдинг газа и электроэнергии, управление сетью АЗС и B2B-продажи горючего.

В 2015-2023 годах был директором по коммерческим вопросам в "Укргаздобыче", где также входил в состав правления. Параллельно в 2019-2022 годах возглавлял компанию "Нафтогаз Oil Trading".

В 2022-2023 годах служил добровольцем в Вооруженных Силах Украины.

Ранее СМИ писали, что НАК "Нафтогаз Украины" после назначения нынешнего главы компании Сергея Корецкого на должность премьер-министра может временно возглавить председатель правления АО "Укргаздобыча" Юрий Ткачук, более трех лет возглавлявший ПАО "Укрнафта".

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".