Норвегия профинансирует закупку газа "Нафтогазу"

"Нафтогаз" получит финансирование от Норвегии для закупки газа, а средства будут предоставлены через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

О финансировании

Руководитель Группы "Нафтогаз" Роман Чумак отметил важность этой помощи для устойчивости энергосистемы и выразил благодарность Норвегии и ЕБРР за последовательную поддержку и помощь стране.

Финансирование является частью большего пакета помощи, направленного на поддержку энергетической безопасности Украины. В общей сложности Норвегия выделяет около 380 млн евро на закупку газа, восстановление электросетей, аварийные генераторы и ядерную безопасность.

"Кроме оружия и боеприпасов, Украина больше нуждается в поддержке в энергетике. В Киеве люди часто остаются без электричества. Поэтому энергетическая поддержка, в частности финансирование закупки газа, является важным элементом помощи Норвегии", — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о предоставлении Украине значительного финансового пакета помощи. Общий объем поддержки составит 1,6 млрд евро, которые будут направлены на разные сферы, критически важные для страны.

В частности, 1 млрд евро будет выделено на гуманитарные нужды, включающие помощь пострадавшим от войны, поддержку внутренне перемещенных лиц и обеспечение базовых потребностей населения.

Кроме того, 300 млн евро Норвегия направит на развитие энергетического сектора, что является ключевым для стабильного функционирования экономики и прохождения отопительного сезона. Еще 300 млн евро будут использованы для стимулирования промышленности, что поможет восстановить производственные мощности страны и будет способствовать ее экономическому укреплению.