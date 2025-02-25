Норвегія профінансує закупівлю газу "Нафтогазу"

“Нафтогаз” отримає фінансування від Норвегії для закупівлі газу, а кошти будуть надані через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Про фінансування

Керівник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак наголосив на важливості цієї допомоги для стійкості енергосистеми та висловив подяку Норвегії та ЄБРР за послідовну підтримку й допомогу країні.

Фінансування є частиною більшого пакету допомоги, спрямованого на підтримку енергетичної безпеки України. Загалом Норвегія виділяє близько 380 млн євро на закупівлю газу, відновлення електромереж, аварійні генератори та ядерну безпеку.

"Окрім зброї та боєприпасів, Україна найбільше потребує підтримки в енергетиці. У Києві люди часто залишаються без електрики. Тому енергетична підтримка, зокрема фінансування закупівлі газу, є важливим елементом допомоги Норвегії", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про надання Україні значного фінансового пакету допомоги. Загальний обсяг підтримки становитиме 1,6 млрд євро, які будуть спрямовані на різні сфери, критично важливі для країни.

Зокрема, 1 млрд євро буде виділено на гуманітарні потреби, що включають допомогу постраждалим від війни, підтримку внутрішньо переміщених осіб та забезпечення базових потреб населення.

Окрім цього, 300 млн євро Норвегія спрямує на розвиток енергетичного сектору, що є ключовим для стабільного функціонування економіки та проходження опалювального сезону. Ще 300 млн євро будуть використані для стимулювання промисловості, що допоможе відновити виробничі потужності країни та сприятиме її економічному зміцненню.