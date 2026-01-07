"Нафтогаз" закрыл филиал в Туркменистане: что известно

НАК "Нафтогаз Украины" 31 декабря 2025 года официально закрыла свой филиал в Туркменистане.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Отмечается, что наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о ликвидации филиала в Туркменистане еще в марте 2023 года.

В конце 2025 года компания получила копию свидетельства об исключении филиала из Единого государственного реестра юридических лиц Туркменистана.

Сообщается, что "Нафтогаз" закрыл филиал в Туркменистане с целью оптимизации корпоративной структуры.

Украина и Туркменистан

Издание пишет, что с конца 90-х Туркменистан был основным поставщиком природного газа в Украину, продавая 20 млрд куб. м по цене $36/тыс. куб м "Нафтогаза".

Однако после 2005 года из-за обострения отношений с Россией, контролировавшей транзит туркменского газа, прямые поставки начали блокироваться.

Окончательно Украина упустила возможность покупать туркменский газ в 2009 году, когда Россия выкупила почти весь экспортный ресурс Туркменистана и прямые контракты исчезли даже формально.

В то же время, в 2011-2012 годах частная компания Ostchem Дмитрия Фирташа получила возможность импорта природного газа из Азии для химической отрасли. Всего компания импортировала около 4,8 млрд куб м газа в год, часть из которых уходила из Туркменистана при посредничестве российского "Газпрома".

Напомним, объемы импорта природного газа в Украину в 2025 году достигли 6,47 млрд куб. м, что в 9 раз больше, чем в 2024 году (724 млн куб. м).

Больше всего газа поступило из Венгрии и Польши, которые остаются самыми дешевыми маршрутами для импорта. Импорт газа также шел из Словакии и Трансбалканского направления, где в 2025 году заработал общий маршрут бронирования мощностей – Маршрут 1 (Route 1).