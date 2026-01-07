"Нафтогаз" закрив філію у Туркменістані: що відомо

НАК "Нафтогаз України" 31 грудня 2025 року офіційно закрила свою філію у Туркменістані.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про ліквідацію філії у Туркменістані ще у березні 2023 року.

Наприкінці 2025 року компанія отримала копію свідоцтва про виключення філії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Туркменістану.

Повідомляється, що "Нафтогаз" закрив філію у Туркменістані з метою оптимізації корпоративної структури.

Україна та Туркменістан

Видання пише, що з кінця 90-х Туркменістан був основним постачальником природного газу в Україну, продаючи 20 млрд куб м за ціною $36/тис. куб м "Нафтогазу".

Однак після 2005 року через загострення відносин із Росією, яка контролювала транзит туркменського газу, прямі поставки почали блокуватися.

Остаточно Україна втратила можливість купувати туркменський газ у 2009 році, коли Росія викупила майже весь експортний ресурс Туркменістану і прямі контракти зникли навіть формально.

Водночас, у 2011-2012 роках приватна компанія Ostchem Дмитра Фірташа отримала можливість імпорту природного газу з Азії для хімічної галузі. Всього компанія імпортувала близько 4,8 млрд куб м газу на рік, частина з яких йшла з Туркменістану за посередництва російського "Газпрому".

Нагадаємо, обсяги імпорту природного газу до України у 2025 році досягли 6,47 млрд куб м, що у 9 разів більше, ніж у 2024 році (724 млн куб м).

Найбільше газу надійшло з Угорщини та Польщі, що залишаються найдешевшими маршрутами для імпорту. Імпорт газу також йшов зі Словаччини та з Трансбалканського напрямку, де у 2025 році запрацював спільний маршрут бронювання потужностей – Маршрут 1 (Route 1).