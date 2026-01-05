Україна попросила у Нідерландів обладнання зі старого родовища для відновлення газовидобутку

Україна направила офіційний запит до Нідерландів із проханням надати обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, яке використовувалося на найбільшому газовому родовищі у Європі Groningen.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що відповідну інформацію підтвердили нідерландським ЗМІ у Міністерстві закордонних справ Нідерландів та Агентстві з питань підприємництва Нідерландів.

У нідерландських відомствах зазначили, що консультації з цього питання тривають ще з весни, однак подробиці щодо прогресу чи строків можливого постачання не розкриваються з міркувань безпеки.

Ініціатором звернення виступає компанія "Нафтогаз України", яка наразі веде перемовини з власником відповідного обладнання Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Допомогти у відновленні

Голова "Нафтогазу" Сергій Корецький пояснив, що виготовлення нового обладнання потребує значного часу, тому Україна звертається до партнерів із проханням надати вживані деталі, які можна використати як запасні або для створення нових установок.

Він наголосив, що нідерландське обладнання може суттєво допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури. Інженери "Нафтогазу" вже відвідали виробничі майданчики для огляду можливого обладнання.

При цьому Нідерланди позитивно розглядають запит України, зазначивши, що під час демонтажу родовища Groningen та інших виведених з експлуатації об’єктів вивільняється значна кількість матеріалів, придатних для повторного використання.

Наразі родовище Groningen більше не видобуває газ, однак невеликий видобуток зберігається на окремих майданчиках, зокрема Warffum та Molenpolder. Які саме елементи обладнання можуть бути передані Україні та в які строки, сторони поки не розкривають.

Росія знищила 60% газовидобутку України

8 листопада російські війська завдали удару по газовій інфраструктурі України.

28 жовтня російська армія всьоме за місяць завдала удару по газовій інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі потужності в Полтавській області.

До цього у "Нафтогазі" повідомляли, що лише за тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

А у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.