Украина попросила у Нидерландов оборудование из старого месторождения для восстановления газодобычи

Украина направила официальный запрос в Нидерланды с просьбой предоставить оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры, которое использовалось на крупнейшем газовом месторождении в Европе Groningen.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Соответствующую информацию подтвердили нидерландским СМИ в Министерстве иностранных дел Нидерландов и Агентстве по вопросам предпринимательства Нидерландов.

В нидерландских ведомствах отметили, что консультации по этому вопросу продолжаются еще с весны, однако подробности прогресса или сроков возможной поставки не раскрываются из соображений безопасности.

Инициатором обращения выступает компания "Нафтогаз Украины ", которая ведет переговоры с владельцем соответствующего оборудования Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Помочь в восстановлении

Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий пояснил, что изготовление нового оборудования требует значительного времени, поэтому Украина обращается к партнерам с просьбой предоставить подержанные детали, которые можно использовать как запасные или для создания новых установок.

Он подчеркнул, что нидерландское оборудование может существенно помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Инженеры "Нефтегаза" уже посетили производственные площадки для осмотра возможного оборудования.

При этом Нидерланды положительно рассматривают запрос Украины, отметив, что при демонтаже месторождения Groningen и других выведенных из строя объектов высвобождается значительное количество материалов, пригодных для повторного использования.

Пока месторождение Groningen больше не добывает газ, однако небольшая добыча хранится на отдельных площадках, в частности Warffum и Molenpolder. Какие элементы оборудования могут быть переданы Украине и в какие сроки, стороны пока не раскрывают.

Россия уничтожила 60% газодобычи Украины

8 ноября российские войска нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины.

28 октября российская армия седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре. В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.