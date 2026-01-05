Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,29

+0,12

EUR

49,58

+0,03

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,07

49,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина попросила у Нидерландов оборудование из старого месторождения для восстановления газодобычи

газовое месторождение
Украина просит Нидерландов старое оборудование для восстановления газовых месторождений. Фото: ANP

Украина направила официальный запрос в Нидерланды с просьбой предоставить оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры, которое использовалось на крупнейшем газовом месторождении в Европе Groningen.

  Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Соответствующую информацию подтвердили нидерландским СМИ в Министерстве иностранных дел Нидерландов и Агентстве по вопросам предпринимательства Нидерландов.

В нидерландских ведомствах отметили, что консультации по этому вопросу продолжаются еще с весны, однако подробности прогресса или сроков возможной поставки не раскрываются из соображений безопасности.

Инициатором обращения выступает компания "Нафтогаз Украины ", которая ведет переговоры с владельцем соответствующего оборудования Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Помочь в восстановлении

Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий пояснил, что изготовление нового оборудования требует значительного времени, поэтому Украина обращается к партнерам с просьбой предоставить подержанные детали, которые можно использовать как запасные или для создания новых установок.

Он подчеркнул, что нидерландское оборудование может существенно помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Инженеры "Нефтегаза" уже посетили производственные площадки для осмотра возможного оборудования.

При этом Нидерланды положительно рассматривают запрос Украины, отметив, что при демонтаже месторождения Groningen и других выведенных из строя объектов высвобождается значительное количество материалов, пригодных для повторного использования.

Пока месторождение Groningen больше не добывает газ, однако небольшая добыча хранится на отдельных площадках, в частности Warffum и Molenpolder. Какие элементы оборудования могут быть переданы Украине и в какие сроки, стороны пока не раскрывают.

Россия уничтожила 60% газодобычи Украины

8 ноября российские войска нанесли удар по   газовой инфраструктуре   Украины.

28 октября российская армия седьмой раз за месяц   нанесла удар по газовой инфраструктуре.   В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.

Автор:
Светлана Манько