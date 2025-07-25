Открытые встречи с поставщиками. "Нефтегаз" провел переговоры с почти 40 производителями спецодежды

“Группа Нафтогаз” начала проводить регулярные открытые встречи с поставщиками в рамках трансформации своей системы закупок. Первый круглый стол состоялся 25 июля в Киеве — участие в нем приняли по меньшей мере 38 украинских производителей спецодежды из разных регионов страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

В ходе встречи компания анонсировала пересмотр действующих стандартов закупки спецодежды: часть нормативных документов будет обновлена, часть приостановлена. До принятия окончательных решений "Нафтогаз" собирает профессиональную обратную связь от представителей рынка.

"Моя ключевая задача как директора по закупкам "Нафтогаза" - усовершенствовать систему в рамках всей Группы: сделать ее более эффективной, прозрачной и открытой. Но перед этим важно услышать обратную связь: от производителей, от специалистов, от тех, кто в теме", - отметила директор по закупкам "Группы Нафтогаз" Надежда Бигун.

В компании сообщили, что следующие встречи уже в подготовке – открытый диалог с бизнесом планируют сделать постоянной практикой.

"Группа Нафтогаз - это более 100 тысяч работников во всех регионах Украины, сотни предприятий и огромное влияние на экономику страны. И именно закупки - точка, где можно менять не только процессы внутри, но и подходы на уровне отрасли. Для нас также важно поддержать локальное производство, ведь от решений таких компаний, как Нафтогаз, зависит экономика целых общин", - добавила Би.

"Нафтогаз Украины" открыла 228 новых партнерских отделений в 132 населенных пунктах Украины в течение 2024 года.