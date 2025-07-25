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Відкриті зустрічі з постачальниками. "Нафтогаз" провів перемовини з майже 40 виробниками спецодягу

Нафтогаз
Фото: пресслужба "Нафтогазу"

"Група Нафтогаз" розпочала проведення регулярних відкритих зустрічей із постачальниками в межах трансформації своєї системи закупівель. Перший круглий стіл відбувся 25 липня у Києві — участь у ньому взяли щонайменше 38 українських виробників спецодягу з різних регіонів країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компнії.

Під час зустрічі компанія анонсувала перегляд чинних стандартів закупівлі спецодягу: частина нормативних документів буде оновлена, частина — призупинена. До ухвалення остаточних рішень "Нафтогаз" збирає фаховий зворотний зв’язок від представників ринку.

"Моє ключове завдання як директора із закупівель "Нафтогазу" — удосконалити систему у межах усієї Групи: зробити її більш ефективною, прозорою та відкритою. Але перед цим важливо почути зворотний зв’язок: від виробників, від фахівців, від тих, хто в темі", — зазначила директор із закупівель групи "Нафтогаз" Надія Бігун.

У компанії повідомили, що наступні зустрічі вже в підготовці — відкритий діалог із бізнесом планують зробити постійною практикою.

"Група "Нафтогаз" — це понад 100 тисяч працівників у всіх регіонах України, сотні підприємств і величезний вплив на економіку країни. І саме закупівлі — точка, де можна змінювати не лише процеси всередині, а й підходи на рівні галузі. Для нас також важливо підтримати локальне виробництво, адже від рішень таких компаній, як Нафтогаз, залежить економіка цілих громад", — додала Бігун.

Додамо, "Нафтогаз України" відкрила 228 нових партнерських відділень у 132 населених пунктах України протягом 2024 року.

Автор:
Тетяна Гойденко