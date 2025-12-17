Налогообложение продажи личного имущества: законопроект МВФ не рассмотрят

Верховная Рада Украины отказалась включать в повестку дня законопроект, подготовленный в рамках программы МВФ, которая предусматривала налоговые льготы для граждан при продаже личных вещей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Сегодня этот доход облагается налогом по ставке 23%. Спасибо депутатам, которые заигрались в непонятно какие игры во время войны", - написал он.

О налоге на OLX

Правительство приняло проект изменений в Налоговый кодекс относительно автоматического обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы. Нововведения будут касаться водителей такси (Bolt, Uklon, Uber), курьеров (Glovo, Zakaz.ua), фрилансеров (Kabanchik.ua), продавцов на онлайн-площадках (OLX, Prom, Rozetka) и сдающих жилье в аренду.

Онлайн-платформы будут обязаны передавать налоговой информацию о доходах, адресе проживания и местонахождении жилья подотчетных пользователей. Это осуществляется для повышения прозрачности доходов и контроля за налогообложением деятельности на цифровых сервисах.

Кабинет министров зарегистрировал законопроект N14025 о налогах с граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы, еще в сентябре.

Предыдущее правительство также одобряло подобный законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, но после отставки Кабмина документ был автоматически отозван. Новый проект восстанавливает и расширяет эти положения, не нарушая механизм банковской тайны - информация будет поступать в налоговую через платформы.

Воздействие на экономику и госбюджет

По оценкам Минфина, внедрение нового режима обеспечит дополнительные поступления в госбюджет в 14 миллиардов гривен в год, а также создаст прозрачные условия для сотен тысяч самозанятых украинцев. Реализация закона откроет для них доступ к финансовым услугам — банковским кредитам, пенсионным накоплениям, ранее недоступным из-за неформального статуса.

Имплементация "цифрового налога" является частью выполнения Национальной стратегии доходов Украины, утвержденной правительством в конце 2023 года, а также пунктов Меморандума по МВФ. Это один из шагов, который позволит Украине присоединиться к европейской системе налоговой прозрачности и усилить доверие к государственным институтам.