Оподаткування продажу особистого майна: законопроєкт МВФ не розглянуть

Верховна Рада України відмовилась включати до порядку денного законопроєкт, підготовлений у рамках програми МВФ, який передбачав податкові пільги для громадян при продажі особистих речей.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Сьогодні цей дохід оподатковується за ставкою 23%. Дякую депутатам, які загралися у незрозуміло які ігри під час війни", - написав він.

Про податок на OLX

Уряд ухвалив проєкт змін до Податкового кодексу щодо автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи. Нововведення стосуватимуться водіїв таксі (Bolt, Uklon, Uber), кур’єрів (Glovo, Zakaz.ua), фрилансерів (Kabanchik.ua), продавців на онлайн-майданчиках (OLX, Prom, Rozetka) та тих, хто здає житло в оренду.

Онлайн-платформи будуть зобов’язані передавати податковій інформацію про доходи, адресу проживання та місцезнаходження житла підзвітних користувачів. Це впроваджується для підвищення прозорості доходів та контролю за оподаткуванням діяльності на цифрових сервісах.

Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт N14025 про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, ще у вересні.

Попередній уряд також схвалював подібний законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, але після відставки Кабміну документ був автоматично відкликаний. Новий проєкт відновлює і розширює ці положення, не порушуючи механізму банківської таємниці - інформація надходитиме до податкової через платформи.

Вплив на економіку та держбюджет

За оцінками Мінфіну, впровадження нового режиму забезпечить додаткові надходження до держбюджету у 14 мільярдів гривень на рік, а також створить прозорі умови для сотень тисяч самозайнятих українців. Реалізація закону відкриє для них доступ до фінансових послуг — банківських кредитів, пенсійних накопичень, які раніше були недоступні через неформальний статус.

Імплементація "цифрового податку" є частиною виконання Національної стратегії доходів України, затвердженої урядом наприкінці 2023 року, а також пунктів Меморандуму з МВФ. Це один із кроків, який дозволить Україні приєднатися до європейської системи податкової прозорості та посилити довіру до державних інституцій.