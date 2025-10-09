Налоговая обновила план проверок: кому готовиться к визитам

Государственная налоговая служба до конца 2025 года проведет 122 дополнительных проверок. В общей сложности почти 5 тысяч проверок запланировала ГНС по обновленному плану за весь 2025 год. 79% проверок – это компании, 21% – ФЛП. Будут проверять бизнес в сфере оптовой торговли, агро, пищевого производства, логистики и ритейла. До конца года налоговики должны провести еще 1391 проверку.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Налоговая в сентябре обновила план-график проверок компаний и предпринимателей. Согласно новым данным, 4908 проверок запланировано в 2025 году. Это на 122 больше, чем в предыдущем варианте графика. Хотя общее количество выросло, некоторые предприятия были исключены из списка, а другие добавлены.

79% проверок приходятся на компании (3881 предприятие) и 21% на ФЛП (1027 бизнесов). Больше проверок запланировано на декабрь: налоговики проведут 482 проверки.

В целом до конца года налоговая планирует проверить 1016 компаний (73%), 42 финансовых учреждения и нерезидентов (3%), 268 ФЛП (19,3%) и 65 бизнесов, по которым есть вопросы по уплате НДФЛ, военного сбора и ЕСВ (4,7%).

В то же время среди предприятий, которые остались в плане, уже не ведут деятельность: у 9 компаний возбуждено дело о банкротстве, еще 9 находятся в состоянии прекращения, а 4 уже закрыты официально.

География и сфера деятельности

Аналитики отмечают, что больше всего до конца года будут проверять бизнесы и компании, работающие в сфере оптовой торговли (272 компании или 24%), сельского хозяйства (119 или 11%), производства пищевых продуктов (76 или 7%), складского хозяйства и логистики (64 или 6%) и розничной торговли (49 или 4%).

Меньше всего повезет тем, кто работает в Киеве — каждая пятая проверка запланирована именно здесь (219). За столицей следует Днепропетровская (122), Одесская (114), Львовская (79) и Полтавская (60) области.

В "Опендатабот" добавляют, что с октября до конца года налоговая проверит 11 компаний, принадлежащих к разным финансово-промышленным группам, и еще 10 имеющих с ними связи.

Среди топовых компаний, которых будут проверять в этом году - компания " ОККО-Экспресс", "Кернел-трейд", " Оператор ГТС Украины", "Метинвест-СМЦ" и сеть магазинов Ева.

Напомним, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает, чтобы все инспекторы Государственной налоговой службы обязательно носили боди-камеры во время проверок.