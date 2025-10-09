Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Готівковий курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Податкова оновила план перевірок: кому готуватись до візитів

податки
Додаткові 122 перевірки проведе податкова цьогоріч / Depositphotos

Державна податкова служба до кінця 2025 року проведе 122 додаткові перевірки. Загалом майже 5 тисяч перевірок запланувала ДПС  за оновленим планом за весь 2025 рік. 79% перевірок — це компанії, 21% — ФОПи. Перевірятимуть бізнес у сфери оптової торгівлі, агро, харчового виробництва, логістики та рітейлу. До кінця року податківці мають провести ще 1391 перевірку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

79% перевірок — це компанії, 21% — ФОПи

Зазначається, що податкова у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. Згідно з новими даними, 4908 перевірок заплановано у 2025 році. Це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка. Хоча загальна кількість зросла, деякі підприємства було виключено зі списку, а інші — додано.

79% перевірок припадають на компанії (3881 підприємство) і 21% на ФОПв (1027 бізнесів). Найбільше перевірок заплановано на грудень: податківці проведуть 482 перевірки.

Загалом до кінця року податкова планує перевірити 1016 компаній (73%), 42 фінансові установи та нерезидентів (3%), 268 ФОПів (19,3%) та 65 бізнесів, щодо яких є питання по сплаті ПДФО, військового збору та ЄСВ (4,7%).

Водночас серед підприємств, які залишилися у плані, є ті, що вже не ведуть діяльність: у 9 компаній порушено справу про банкрутство, ще 9 перебувають у стані припинення, а 4 вже закриті офіційно.

Фото 2 — Податкова оновила план перевірок: кому готуватись до візитів

Географія та сфера діяльності

Аналітики зауважують, що найбільше до кінця року перевірятимуть бізнеси та компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (272 компанії або 24%), сільського господарства (119 або 11%), виробництва харчових продуктів (76 або 7%), складського господарства та логістики (64 або 6%) та роздрібної торгівлі (49 або 4%).

Фото 3 — Податкова оновила план перевірок: кому готуватись до візитів

Найменше пощастить тим, хто працює в Києві — кожна п’ята перевірка запланована саме тут (219). За столицею наслідують Дніпропетровська (122), Одеська (114), Львівська (79) та Полтавська (60) області.

Фото 4 — Податкова оновила план перевірок: кому готуватись до візитів

В "Опендатабот" додають, що з жовтня до кінця року податкова перевірить 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10, які мають з ними зв’язки. 

Серед топових компаній, яких перевірятимуть цьогоріч — компанія "ОККО-Експрес", "Кернел-трейд",  "Оператор ГТС України", "Метінвест-СМЦ", та мережа магазинів Єва.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує, щоб всі інспектори Державної податкової служби обов’язково носили боді-камери під час перевірок.

Автор:
Світлана Манько