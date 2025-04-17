Налоговая выявила нарушения на 2,2 миллиона гривен у продавцов авто и запчастей

В феврале-марте 2025 года во время проверок предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей автомобилями, автозапчастями и оказывают услуги по ремонту и техническому обслуживанию, налоговая зафиксировала нарушение на общую сумму 2,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Среди основных выявленных нарушений – проведение расчетов без применения регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО) или с нарушением режима их программирования, а также неподача в налоговые органы полной информации об объектах налогообложения, через которые осуществляется деятельность.

Кроме того, налоговики обнаружили факты использования труда наемных работников без официального оформления, непредоставления всех необходимых документов для проверки и отсутствия возможности произвести безналичную оплату с помощью электронных платежных средств или устройств.

Отдельным примером стало нарушение в одном из регионов, где налоговая провела две фактические проверки предпринимателей, торгующих малогабаритной сельскохозяйственной техникой. Перед тем была проведена контрольная закупка мотоблоков с навесными принадлежностями за наличные деньги.

При расчете предприятия не применили РРО/ПРРО и не выдали фискальные чеки. Также не было документов, подтверждающих происхождение товара, а учет товарных запасов вообще не велся. Общая сумма выявленных в этом случае нарушений составила 485 тысяч гривен.

В ГНС отмечают необходимость соблюдения правил использования РРО/ПРРО, а также призывают работодателей официально оформлять трудовые отношения с работниками. Это, подчеркивают в службе, не только требование законодательства, но и фактор, влияющий на доверие клиентов и позволяющий избежать финансовых санкций.

Добавим, по возвращении штрафов за отсутствие РРО за последние три месяца прошлого года налоговая выявила 9100 нарушений и оштрафовала бизнес на 136,1 млн грн. Больше всего нарушений зафиксировали в сфере торговли – 5173.