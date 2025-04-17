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Податкова виявила порушення на 2,2 мільйона гривень у продавців авто та запчастин

порушення, автозапчастини
Податкова виявила порушення на 2,2 мільйона гривень / Depositphotos

У лютому–березні 2025 року під час перевірок підприємців, які займаються роздрібною торгівлею автомобілями, автозапчастинами та надають послуги з ремонту й технічного обслуговування, податкова зафіксувала порушення на загальну суму 2,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Серед основних виявлених порушень – проведення розрахунків без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) або з порушенням режиму їх програмування, а також неподання до податкової органів повної інформації про об’єкти оподаткування, через які здійснюється діяльність.

Крім того, податківці виявили факти використання праці найманих працівників без офіційного оформлення, ненадання всіх необхідних документів для перевірки та відсутність можливості здійснити безготівкову оплату за допомогою електронних платіжних засобів чи пристроїв.

Окремим прикладом стало порушення в одному з регіонів, де податкова провела дві фактичні перевірки підприємців, які торгують малогабаритною сільськогосподарською технікою. Перед тим було проведено контрольну закупівлю мотоблоків із навісним приладдям за готівку.

Під час розрахунку суб’єкти господарювання не застосували РРО/ПРРО та не видали фіскальні чеки. Також не було документів, які підтверджують походження товару, а облік товарних запасів взагалі не вівся. Загальна сума виявлених у цьому випадку порушень склала 485 тисяч гривень.

У ДПС наголошують на необхідності дотримання правил використання РРО/ПРРО, а також закликають роботодавців офіційно оформлювати трудові відносини з працівниками. Це, підкреслюють у службі, не лише вимога законодавства, а й чинник, що впливає на довіру клієнтів і дозволяє уникнути фінансових санкцій.

Додамо, після повернення штрафів за відсутність РРО за останні три місяці минулого року податкова виявила 9100 порушень і оштрафувала бізнес на 136,1 млн грн. Найбільше порушень зафіксували у сфері торгівлі - 5173.

Автор:
Тетяна Гойденко