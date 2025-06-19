Налоговая выявила нарушения в фармкомпаниях: доначисление налогов превысило 234 млн грн

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины в этом году проводит масштабные проверки в фармацевтической отрасли, планируя охватить 104 субъекта хозяйствования. Совокупный доход этих компаний в 2024 году составил 287,5 млрд. гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Указано, что в настоящее время уже завершено 22 плановых документальных проверок. По их результатам налоговики доначислили 234,1 млн грн налогов и уменьшили ранее задекларированные убытки на 153,4 млн грн .

ГНС отмечает, что эти фармацевтические компании включены в план-график нынешних проверок на основании рассчитанных рисков относительно неуплаты налогов и сборов, невыполнение другого законодательства.

В рамках формирования плана-графика в список вошли 3592 компании, которые, по аналитическим данным, имеют повышенный риск применения различных схем и инструментов сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий государству закупать инновационные и дорогостоящие лекарства по договорам управляемого доступа, то есть без лишних налоговых барьеров.