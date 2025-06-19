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Податкова виявила порушення у фармкомпаніях: донарахування податків перевищило 234 млн грн

ліки
В ДПС розповіли про виявлені порушення в фармацевтиці / Freepik

Державна податкова служба (ДПС) України цьогоріч проводить масштабні перевірки у фармацевтичній галузі, плануючи охопити 104 суб'єкти господарювання. Сукупний дохід цих компаній у 2024 році становив 287,5 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС. 

Вказано, що наразі вже завершено 22 планові документальні перевірки. За їхніми результатами податківці донарахували 234,1 млн грн податків та зменшили раніше задекларовані збитки на 153,4 млн грн.  

ДПС наголошує, що ці фармацевтичні компанії включені до плану-графіка цьогорічних перевірок на підставі розрахованих ризиків щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства.

Загалом у рамках формування плану-графіка до списку увійшли 3592 компанії, які, за аналітичними даними, мають підвищений ризик застосування різних схем та інструментів приховування доходів та ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє державі закуповувати інноваційні та дороговартісні ліки за договорами керованого доступу, тобто без зайвих податкових бар’єрів.

Автор:
Тетяна Бесараб