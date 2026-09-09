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Налоговая запускает региональные "горячие линии" для помощи пострадавшему бизнесу

телефон, горячая линия
ДПС запускает региональные "горячие линии" / Freepik

Государственная налоговая служба запускает в регионах "горячие линии" для предпринимателей, которые из-за войны потеряли имущество, документы или не могут выполнять налоговые обязательства.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГНС Украины.

"После обстрела первая реакция – шок. И в этот момент точно предприниматели не всегда понимают, куда бежать и что делать, в том числе и с налоговыми вопросами. Поэтому прошу пострадавшего бизнеса не медлить – обращайтесь к нашим специалистам", – отметила и. о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

С какими вопросами можно обратиться

Консультации будут касаться ситуаций, когда из-за боевых действий:

  • утрачено или повреждено имущество;
  • уничтожены или утрачены документы;
  • пришлось приостановить деятельность;
  • предприятие или производство релоцировали;
  • возникли трудности с исполнением налоговых обязанностей;
  • война повлекла за собой другие убытки или проблемы в работе.

По словам Карнауха, специалисты налоговой будут помогать разобраться с налоговыми вопросами и определить дальнейшие действия.

Бизнес также может обращаться в Офисы налоговых консультантов. ГНС сообщает, что продолжает применять существующие механизмы налоговой поддержки для пострадавших предпринимателей.

Напомним, ГНС расширила сеть сервисных точек, открыв 20 Офисов налоговых консультантов и 84 онлайн-пункта в разных регионах.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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