Налоговая запускает региональные "горячие линии" для помощи пострадавшему бизнесу

Государственная налоговая служба запускает в регионах "горячие линии" для предпринимателей, которые из-за войны потеряли имущество, документы или не могут выполнять налоговые обязательства.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГНС Украины.

"После обстрела первая реакция – шок. И в этот момент точно предприниматели не всегда понимают, куда бежать и что делать, в том числе и с налоговыми вопросами. Поэтому прошу пострадавшего бизнеса не медлить – обращайтесь к нашим специалистам", – отметила и. о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

С какими вопросами можно обратиться

Консультации будут касаться ситуаций, когда из-за боевых действий:

утрачено или повреждено имущество;

уничтожены или утрачены документы;

пришлось приостановить деятельность;

предприятие или производство релоцировали;

возникли трудности с исполнением налоговых обязанностей;

война повлекла за собой другие убытки или проблемы в работе.

По словам Карнауха, специалисты налоговой будут помогать разобраться с налоговыми вопросами и определить дальнейшие действия.

Бизнес также может обращаться в Офисы налоговых консультантов. ГНС сообщает, что продолжает применять существующие механизмы налоговой поддержки для пострадавших предпринимателей.

Напомним, ГНС расширила сеть сервисных точек, открыв 20 Офисов налоговых консультантов и 84 онлайн-пункта в разных регионах.