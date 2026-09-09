Податкова запускає регіональні "гарячі лінії" для допомоги постраждалому бізнесу

Державна податкова служба запускає в регіонах "гарячі лінії" для підприємців, які через війну втратили майно, документи або не можуть виконувати податкові зобов’язання.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДПС України.

"Після обстрілу перша реакція – шок. І в цей момент точно підприємці не завжди розуміють, куди бігти і що робити, зокрема й із податковими питаннями. Тому прошу бізнес, який постраждав, не зволікати – звертайтеся до наших фахівців", – зазначила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

З якими питаннями можна звернутися

Консультації стосуватимуться ситуацій, коли через бойові дії:

втрачено або пошкоджено майно;

знищено чи втрачено документи;

довелося призупинити діяльність;

підприємство або виробництво релокували;

виникли труднощі з виконанням податкових обов’язків;

війна спричинила інші збитки або проблеми в роботі.

За словами Карнаух, фахівці податкової допомагатимуть розібратися з податковими питаннями та визначити подальші дії.

Бізнес також може звертатися до Офісів податкових консультантів. ДПС повідомляє, що продовжує застосовувати наявні механізми податкової підтримки для постраждалих підприємців.

Нагадаємо, ДПС розширила мережу сервісних точок, відкривши 20 Офісів податкових консультантів та 84 онлайн-пункти в різних регіонах.