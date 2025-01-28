Налоговики предупреждают о фейковой рассылке электронных писем от имени ГНС

Государственная налоговая служба Украины в течение последних дней фиксирует массовую рассылку электронных писем якобы от имени ее территориальных подразделений о необходимости связаться с представителем ГНС.

По данным ведомства, сообщение имеет следующее содержание: "Здравствуйте. (Фамилия, имя, отчество представителя руководящего состава территориального органа Государственной налоговой службы Украины) беспокоит. Передайте, чтобы (Имя, отчество руководителя налогоплательщика) срочно с мной связался.

В ГНС отмечают, что при переписке личные номера телефонов для связи не указывают, и обращают внимание граждан на то, что фейковые сообщения направляются с подменой адреса электронной почты Государственной налоговой службы. По информации налоговиков, такие письма выглядят как официальные и вводят получателя в заблуждение.

Налоговая призывает украинцев при пользовании электронной почтой придерживаться личной кибергигиены. Вся информация для налогоплательщиков освещается на страницах официального веб-портала Государственной налоговой службы Украины, а в случае возникновения вопросов можно обратиться в контакт-центр.

"Будьте осторожны и внимательны при открытии вложений, даже если они поступили от известных адресатов. Не открывайте полученные вложения без предварительного подтверждения факта отправки такого письма его отправителем", — призвали в ГНС.

Напомним, в Министерстве внутренних дел предупредили о мошеннической схеме с фейковыми сайтами и аккаунтами для оформления тысячи гривен по программе "Зимова єПідтримка". Злоумышленники просят перейти по ссылке и ввести данные банковской карты.

Ранее "Новая почта" предупредила о фишинговой рассылке от киберпреступников. В компании подчеркнули, что эти письма не имеют к "Новой почте" никакого отношения, и заявили, что злоумышленники используют доверие к известным брендам и манипулируют чувствительной информацией — в этом случае заявляют о долге.