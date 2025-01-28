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Податківці попереджають про фейкову розсилку електронних листів від імені ДПС
Державна податкова служба України протягом останніх днів фіксує масову розсилку електронних листів нібито від імені її територіальних підрозділів про необхідність зв’язатись з представником ДПС.
За даними відомства, повідомлення має такий зміст: "Доброго дня. (Прізвище, ім’я, по батькові представника керівного складу територіального органу Державної податкової служби України) турбує. Перекажіть, щоб (Ім’я, по батькові керівника платника податків) терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751".
У ДПС наголошують, що при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку не вказують, і звертають увагу громадян на те, що фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби. За інформацією податківців, такі листи виглядають як офіційні та вводять одержувача в оману.
Податкова закликає українців при користуванні електронною поштою дотримуватись особистої кібергігієни. Вся інформація для платників податків висвітлюється на сторінках офіційного вебпорталу Державної податкової служби України, а у разі виникнення питань, можна звернутись до контакт-центру.
"Будьте обережними та уважними при відкритті вкладень, навіть якщо вони надійшли від відомих адресатів. Не відкривайте отримані вкладення без попереднього підтвердження факту надсилання такого листа його відправником", — закликали в ДПС.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ попередили про шахрайську схему із фейковими сайтами та акаунтами для оформлення тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Зловмисники просять перейти за посиланням і ввести дані банківської картки.
Раніше "Нова пошта" попередила про фішингову розсилку від кіберзлочинців. У компанії наголосили, що ці листи не мають до "Нової пошти" жодного відношення, і заявили, що зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг.