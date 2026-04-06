Налоговый ультиматум: Гетманцев заявил об угрозе финансовой катастрофы из-за задержки реформ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил о критическом состоянии выполнения международных обязательств Украины. Из-за политических дискуссий и задержек со стороны Кабмина под угрозой оказалось финансирование от МВФ, Всемирного банка и программа Ukraine Facility (90 млрд евро от европейских партнеров).

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью "Украинскому Радио".

Правительство разделило крупный налоговый законопроект на три блока. Гетманцев подчеркнул, что у парламента нет другой альтернативы, кроме их принятия, чтобы избежать эмиссии и тотального сокращения государственных расходов.

Обсуждаемые ключевые изменения:

Военный сбор : предлагается повышение сбора с зарплат на 3,5% (до 5% в целом) и продление 5-процентной ставки на 3 года после завершения военного положения.

Налог на OLX ": законопроект о налогообложении цифровых платформ. Предусматривает льготу на продажу подержанных вещей до 2000 евро в год, сверх этой суммы — 5% налог.

Обложение международных посылок : отмена льготы на беспошлинный ввоз товаров, чтобы уравнять иностранных поставщиков с украинскими производителями, уплачивающими НДС.

Реформа ФЛП: прекращение схем "измельчения бизнеса" крупными сетями из-за использования упрощенной системы налогообложения.

Просроченные индикаторы и риски

По словам Гетманцева, ситуация в экономике сейчас "не намного лучше, а иногда даже хуже", чем в начале 2022 года. Главная причина – задержка решений, необходимых для получения помощи.

"У нас просроченных 14 индикаторов за прошлый год и уже 5 за первый квартал этого года. Когда топ-чиновники занимаются политикой, а не государственностью в войну, это ставит под угрозу всю стабильность", — подчеркнул глава комитета.

Он также добавил, что Кабмин недорабатывает, внося законопроекты с опозданием на 3 месяца. В случае остановки программы МВФ страну ожидает финансовая катастрофа, на фоне которой вопрос налогов будет наименьшей проблемой.

Ранее Гетманцев заявлял, что если нынешний финансовый кризис сохранится, Украина может столкнуться с "финансовой трагедией " уже в апреле.