Налоговый ультиматум: Гетманцев заявил об угрозе финансовой катастрофы из-за задержки реформ

Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев / Delo.ua

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил о критическом состоянии выполнения международных обязательств Украины. Из-за политических дискуссий и задержек со стороны Кабмина под угрозой оказалось финансирование от МВФ, Всемирного банка и программа Ukraine Facility (90 млрд евро от европейских партнеров).

Как Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью "Украинскому Радио" .

Пакет "неотложных" решений: предлагающих принять

Правительство разделило крупный налоговый законопроект на три блока. Гетманцев подчеркнул, что у парламента нет другой альтернативы, кроме их принятия, чтобы избежать эмиссии и тотального сокращения государственных расходов.

Обсуждаемые ключевые изменения:

  • Военный сбор : предлагается повышение сбора с зарплат на 3,5% (до 5% в целом) и продление 5-процентной ставки на 3 года после завершения военного положения.
  • " Налог на OLX ": законопроект о налогообложении цифровых платформ. Предусматривает льготу на продажу подержанных вещей до 2000 евро в год, сверх этой суммы — 5% налог.
  • Обложение международных посылок : отмена льготы на беспошлинный ввоз товаров, чтобы уравнять иностранных поставщиков с украинскими производителями, уплачивающими НДС.
  • Реформа ФЛП: прекращение схем "измельчения бизнеса" крупными сетями из-за использования упрощенной системы налогообложения.

Просроченные индикаторы и риски

По словам Гетманцева, ситуация в экономике сейчас "не намного лучше, а иногда даже хуже", чем в начале 2022 года. Главная причина – задержка решений, необходимых для получения помощи.

"У нас просроченных 14 индикаторов за прошлый год и уже 5 за первый квартал этого года. Когда топ-чиновники занимаются политикой, а не государственностью в войну, это ставит под угрозу всю стабильность", — подчеркнул глава комитета.

Он также добавил, что Кабмин недорабатывает, внося законопроекты с опозданием на 3 месяца. В случае остановки программы МВФ страну ожидает финансовая катастрофа, на фоне которой вопрос налогов будет наименьшей проблемой.

Ранее Гетманцев заявлял, что если нынешний финансовый кризис сохранится, Украина может столкнуться с "финансовой трагедией " уже в апреле.

Автор:
Максим Кольц