Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Податковий ультиматум: Гетманцев заявив про загрозу фінансової катастрофи через затримку реформ

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев / Delo.ua

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про критичний стан виконання міжнародних зобов’язань України. Через політичні дискусії та затримки з боку Кабміну під загрозою опинилося фінансування від МВФ, Світового банку та програма Ukraine Facility (90 млрд євро від європейських партнерів).

Як повідомляє Delo.ua, про це Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю "Українському Радіо".

Пакет "невідкладних" рішень: що пропонують ухвалити

Уряд розділив великий податковий законопроєкт на три блоки. Гетманцев наголосив, що парламент не має іншої альтернативи, окрім їхнього ухвалення, щоб уникнути емісії та тотального скорочення державних видатків.

Ключові зміни, що обговорюються:

  • Військовий збір: пропонується підвищення збору із зарплат на 3,5% (до 5% загалом) та продовження 5-відсоткової ставки на 3 роки після завершення воєнного стану.
  • "Податок на OLX": законопроєкт про оподаткування цифрових платформ. Передбачає пільгу на продаж вживаних речей до 2000 євро на рік, понад цю суму — податок 5%.
  • Оподаткування міжнародних посилок: скасування пільги на безмитне ввезення товарів, щоб урівняти іноземних постачальників з українськими виробниками, які сплачують ПДВ.
  • Реформа ФОП: припинення схем "подрібнення бізнесу" великими мережами через використання спрощеної системи оподаткування.

Прострочені індикатори та ризики

За словами Гетманцева, ситуація в економіці зараз "не набагато краща, а подекуди навіть гірша", ніж на початку 2022 року. Головна причина — затримка рішень, необхідних для отримання допомоги.

"Ми маємо прострочених 14 індикаторів за минулий рік і вже 5 за перший квартал цього року. Коли топпосадовці займаються політикою, а не державництвом у війну, це ставить під загрозу всю стабільність", — підкреслив голова комітету.

Він також додав, що Кабмін недопрацьовує, вносячи законопроєкти із запізненням на 3 місяці. У разі зупинки програми МВФ країну очікує фінансова катастрофа, на фоні якої питання податків "буде найменшою проблемою".

Раніше Гетманцев заявляв, що якщо нинішня фінансова криза збережеться, Україна може зіткнутися з "фінансовою трагедією" вже у квітні.

Автор:
Максим Кольц