Народная разведка работает: почти 700 тысяч украинцев уже используют чатбот "єВорог"

Чатбот "єВорог", запущенный всего через две недели после начала полномасштабного вторжения, уже стал ключевым инструментом "народной разведки": 674 тысячи украинцев воспользовались им, чтобы передать данные о перемещении российской техники.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это народная разведка, которая работает 24/7 и реально помогает Силам обороны", — подчеркнул он.

Федоров добавил, что также была создана Армия дронов, приняты 30+ постановлений и убрана бюрократия. Минцифры сформировало для производителей лучшие условия, подняло маржинальность до 25%, чтобы они могли реинвестировать.

Кроме того, были выданы более 560 грантов на общую сумму свыше $50 миллионов, упрощенный ввоз всех комплектующих, отмененная НДС и ввозная пошлина, открытый рынок боеприпасов для беспилотников.

Параллельно с этими инициативами был создан рынок военных инноваций. Кластер Brave1 уже объединил 1 500+ компаний и 3 600+ разработок.

"Ежедневно мы видим эффективность украинских технологий в системе Delta, в которой подразделения отчитываются о поражении техники и военной силы. А система "єБали" повысила мотивацию подразделений, благодаря чему показатели поражения целей врага постоянно растут каждый месяц", — отметил Федоров.

На фронте и на защите мирных городов уже работают БПЛА, наземные роботизированные комплексы, РЭБ/РЭР, софт, связь и решения на основе ИИ. Сотни из них прошли боевые испытания – и ежедневно помогают ВСУ уничтожать врага.

"Миллион уничтоженных оккупантов. Это не просто цифра, это результат героизма украинских воинов, силы технологий и решений, которые мы создаем вместе, чтобы изменять ход войны", — подытожил министр цифровой трансформации.

Напомним, в бот "єВорог" можно зайти прямо с главного экрана приложения "Действие" или за ссылкой. При этом, чтобы воспользоваться ботом, нужно авторизироваться в "Действии".

В нем следует выбрать "Убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле", выбрать город, указать геолокацию, загрузить фото или видео, а также предоставить описание контента.