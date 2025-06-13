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Народна розвідка працює: майже 700 тисяч українців вже використовують чатбот "єВорог"

єВорог
Понад 670 тисяч українців вже використовують чатбот єВорог для інформування про переміщення російської техніки

Чатбот “єВорог”, запущений всього через два тижні після початку повномасштабного вторгнення, вже став ключовим інструментом "народної розвідки": 674 тисячі українців скористалися ним, щоб передати дані про переміщення російської техніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це народна розвідка, яка працює 24/7 і реально допомагає Силам оборони", - наголосив він.

 Федоров додав, що також була створена Армія дронів, ухвалені 30+ постанов і прибрана бюрократія. Мінцифри сформувало для виробників найкращі умови, підняло маржинальність до 25%, щоб вони могли реінвестувати.

Крім того були видані понад 560 грантів на загальну суму понад $50 мільйонів, спрощене ввезення всіх комплектуючих, скасоване ПДВ і ввізне мито, відкритий ринок боєприпасів для безпілотників.

Паралельно з цими ініціативами було створено ринок військових інновацій. Кластер Brave1 уже об’єднав 1 500+ компаній і 3 600+ розробок.

"Щодня ми бачимо ефективність українських технологій у системі Delta, у якій підрозділи звітують про ураження техніки та військової сили. А система "єБали" підвищила мотивацію підрозділів, завдяки чому показники ураження цілей ворога невпинно зростають кожного місяця", - зазначив Федоров.

На фронті та на захисті мирних міст уже працюють БпЛА, наземні роботизовані комплекси, РЕБ/РЕР, софт, зв’язок і рішення на основі ШІ. Сотні з них пройшли бойові випробування - і щодня допомагають ЗСУ нищити ворога.

"Мільйон знищених окупантів. Це не просто цифра, це результат героїзму українських воїнів, сили технологій і рішень, які ми створюємо разом, щоб змінювати хід війни", - підсумував міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, у бот "єВорог" можна зайти прямо з головного екрана додатку "Дія" або за посиланням. При цьому, щоб скористатися ботом, потрібно авторизуватися в "Дії".

У ньому слід вибрати "Вбивці у Бучі, Ірпені, Гостомелі", вибрати місто, вказати геолокацію, завантажити фото або відео, а також надати опис контенту.

Автор:
Тетяна Бесараб