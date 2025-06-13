Народна розвідка працює: майже 700 тисяч українців вже використовують чатбот "єВорог"

Чатбот “єВорог”, запущений всього через два тижні після початку повномасштабного вторгнення, вже став ключовим інструментом "народної розвідки": 674 тисячі українців скористалися ним, щоб передати дані про переміщення російської техніки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це народна розвідка, яка працює 24/7 і реально допомагає Силам оборони", - наголосив він.

Федоров додав, що також була створена Армія дронів, ухвалені 30+ постанов і прибрана бюрократія. Мінцифри сформувало для виробників найкращі умови, підняло маржинальність до 25%, щоб вони могли реінвестувати.

Крім того були видані понад 560 грантів на загальну суму понад $50 мільйонів, спрощене ввезення всіх комплектуючих, скасоване ПДВ і ввізне мито, відкритий ринок боєприпасів для безпілотників.

Паралельно з цими ініціативами було створено ринок військових інновацій. Кластер Brave1 уже об’єднав 1 500+ компаній і 3 600+ розробок.

"Щодня ми бачимо ефективність українських технологій у системі Delta, у якій підрозділи звітують про ураження техніки та військової сили. А система "єБали" підвищила мотивацію підрозділів, завдяки чому показники ураження цілей ворога невпинно зростають кожного місяця", - зазначив Федоров.

На фронті та на захисті мирних міст уже працюють БпЛА, наземні роботизовані комплекси, РЕБ/РЕР, софт, зв’язок і рішення на основі ШІ. Сотні з них пройшли бойові випробування - і щодня допомагають ЗСУ нищити ворога.

"Мільйон знищених окупантів. Це не просто цифра, це результат героїзму українських воїнів, сили технологій і рішень, які ми створюємо разом, щоб змінювати хід війни", - підсумував міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, у бот "єВорог" можна зайти прямо з головного екрана додатку "Дія" або за посиланням. При цьому, щоб скористатися ботом, потрібно авторизуватися в "Дії".

У ньому слід вибрати "Вбивці у Бучі, Ірпені, Гостомелі", вибрати місто, вказати геолокацію, завантажити фото або відео, а також надати опис контенту.