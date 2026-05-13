Нарушение требований к капиталу: НБУ отреагировал на деятельность финкомпаний

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум финансовым компаниям — "ФК "Форвард Финанс" и "ФК "Гроувей". Причиной послужили нарушения требований законодательства по подтверждению источников увеличения уставного капитала.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ применил меры воздействия

Как сообщили в НБУ, компании получили требования по устранению нарушений и приведению деятельности в соответствие с законодательством Украины.

Речь идет о нарушении требований закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях", а также положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг. В частности, регулятор установил несоответствие источников увеличения уставного капитала компаний и порядка их подтверждения требованиям действующего законодательства.

В Нацбанке отметили, что такие нарушения свидетельствуют о несоответствии деятельности финансовых компаний установленным требованиям по предоставлению финансовых услуг.

ООО "ФК "Форвард Финанс" и ООО "ФК "Гроувей" должны устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 8 июня 2026 года.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 мая 2026 года.

О компаниях

Согласно данным YouControl, ООО "ФК "Форвард Финанс" – финансовая компания, зарегистрированная в 2013 году. Компания работает в форме общества с ограниченной ответственностью и специализируется на предоставлении финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Уставный капитал компании составляет 15 млн. грн.

Руководителем и уполномоченным лицом ООО "ФК "Форвард Финанс" является Ирина Пахомова. Компания зарегистрирована в Киеве.

Основной вид деятельности предприятия – предоставление других финансовых услуг. Также компания занимается другими видами посредничества и кредитованием.

Единственным учредителем и конечным бенефициарным владельцем компании является Андрей Быструхин, которому принадлежит 100% уставного капитала предприятия.

Согласно данным YouControl, ООО "ФК "Гроувэй" - финансовая компания, зарегистрированная в 2018 году. Предприятие работает в форме общества с ограниченной ответственностью и предоставляет финансовые услуги, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Уставный капитал компании составляет 15 млн. грн.

Руководителем и уполномоченным лицом ООО "ФК "Гроувей" является Кира Горбик. Компания зарегистрирована в Киеве.

Основное направление деятельности предприятия – предоставление других финансовых услуг. Также компания работает в сфере денежного посредничества и кредитования.

Единственным основателем и конечным бенефициарным владельцем компании является Георгий Кухарь, которому принадлежит 100% уставного капитала общества.

Напомним, НБУ применил меры влияния к ЧАО "Европейский страховой альянс" за нарушение требований страхового законодательства и правил подачи отчетности. По результатам плановой инспекционной проверки компанию оштрафовали более чем на 2,5 млн. грн.