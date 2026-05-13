Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нарушение требований к капиталу: НБУ отреагировал на деятельность финкомпаний

нбу
НБУ сообщил о нарушениях в двух финансовых компаниях / НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум финансовым компаниям — "ФК "Форвард Финанс" и "ФК "Гроувей". Причиной послужили нарушения требований законодательства по подтверждению источников увеличения уставного капитала.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ применил меры воздействия

Как сообщили в НБУ, компании получили требования по устранению нарушений и приведению деятельности в соответствие с законодательством Украины.

Речь идет о нарушении требований закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях", а также положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг. В частности, регулятор установил несоответствие источников увеличения уставного капитала компаний и порядка их подтверждения требованиям действующего законодательства.

В Нацбанке отметили, что такие нарушения свидетельствуют о несоответствии деятельности финансовых компаний установленным требованиям по предоставлению финансовых услуг.

ООО "ФК "Форвард Финанс" и ООО "ФК "Гроувей" должны устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 8 июня 2026 года.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 мая 2026 года.

О компаниях

Согласно данным YouControl, ООО "ФК "Форвард Финанс" – финансовая компания, зарегистрированная в 2013 году. Компания работает в форме общества с ограниченной ответственностью и специализируется на предоставлении финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Уставный капитал компании составляет 15 млн. грн.

Руководителем и уполномоченным лицом ООО "ФК "Форвард Финанс" является Ирина Пахомова. Компания зарегистрирована в Киеве.

Основной вид деятельности предприятия – предоставление других финансовых услуг. Также компания занимается другими видами посредничества и кредитованием.

Единственным учредителем и конечным бенефициарным владельцем компании является Андрей Быструхин, которому принадлежит 100% уставного капитала предприятия.

Согласно данным YouControl, ООО "ФК "Гроувэй" - финансовая компания, зарегистрированная в 2018 году. Предприятие работает в форме общества с ограниченной ответственностью и предоставляет финансовые услуги, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Уставный капитал компании составляет 15 млн. грн.

Руководителем и уполномоченным лицом ООО "ФК "Гроувей" является Кира Горбик. Компания зарегистрирована в Киеве.

Основное направление деятельности предприятия – предоставление других финансовых услуг. Также компания работает в сфере денежного посредничества и кредитования.

Единственным основателем и конечным бенефициарным владельцем компании является Георгий Кухарь, которому принадлежит 100% уставного капитала общества.

Напомним, НБУ применил меры влияния к ЧАО "Европейский страховой альянс" за нарушение требований страхового законодательства и правил подачи отчетности. По результатам плановой инспекционной проверки компанию оштрафовали более чем на 2,5 млн. грн.

Автор:
Ольга Опенько