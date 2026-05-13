Порушення вимог до капіталу: НБУ відреагував на діяльність фінкомпаній

Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових компаній - “ФК “Форвард Фінанс” та ”ФК “Гроувей”. Причиною стали порушення вимог законодавства щодо підтвердження джерел збільшення статутного капіталу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Як повідомили в НБУ, компанії отримали вимоги щодо усунення порушень і приведення діяльності у відповідність до законодавства України.

Йдеться про порушення вимог закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", а також положення про авторизацію надавачів фінансових послуг. Зокрема, регулятор встановив невідповідність джерел збільшення статутного капіталу компаній та порядку їх підтвердження вимогам чинного законодавства.

У Нацбанку зазначили, що такі порушення свідчать про невідповідність діяльності фінансових компаній встановленим вимогам щодо надання фінансових послуг.

ТОВ "ФК "Форвард Фінанс" та ТОВ "ФК "Гроувей" мають усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 8 червня 2026 року.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 травня 2026 року.

Про компанії

Згідно з даними YouControl, ТОВ "ФК "Форвард Фінанс" - фінансова компанія, зареєстрована в 2013 році. Компанія працює у формі товариства з обмеженою відповідальністю та спеціалізується на наданні фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення.

Статутний капітал компанії становить 15 млн грн.

Керівницею та уповноваженою особою ТОВ "ФК "Форвард Фінанс" є Ірина Пахомова. Компанія зареєстрована у Києві.

Основний вид діяльності підприємства - надання інших фінансових послуг. Також компанія займається іншими видами грошового посередництва та кредитуванням.

Єдиним засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є Андрій Биструхін, якому належить 100% статутного капіталу підприємства.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "ФК "Гроувей" - фінансова компанія, зареєстрована в 2018 році. Підприємство працює у формі товариства з обмеженою відповідальністю та надає фінансові послуги, окрім страхування і пенсійного забезпечення.

Статутний капітал компанії становить 15 млн грн.

Керівницею та уповноваженою особою ТОВ "ФК "Гроувей" є Кіра Горбик. Компанія зареєстрована у Києві.

Основний напрям діяльності підприємства — надання інших фінансових послуг. Також компанія здійснює діяльність у сфері грошового посередництва та кредитування.

Єдиним засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є Георгій Кухар, якому належить 100% статутного капіталу товариства.

