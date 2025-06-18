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Названы самые прибыльные благотворительные и общественные организации в Украине: сколько заработали

налоги
89% общественных организаций не сдали годовую финансовую отчетность / Depositphotos

92189 общественных организаций (ГО) и 23382 благотворительные организации (БУ) не сдали финансовые отчеты за 2024 год. Среди областей, не оккупированных или на которых не ведутся боевые действия, от отчетности уклоняются чаще всего в Киевской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Тренд на игнорирование сдачи отчетов

По данным аналитиков, 89% (92 тыс.) общественных организаций в Украине не сдали финансовые отчеты за 2024 год. Это на 2225 больше ОО, чем за 2023 год.

"В целом количество таких организаций с 2021 по 2023 годы постепенно уменьшалось, а показатель прошлого года можно списать на статистическую погрешность", — подчеркнули в "Опендатаботе".

Кроме того, благотворительных отчетов в прошлом году увеличилось на 965 БФ или 4%. В общей сложности 77% от общего количества или 23 тыс. фондов не предоставили финансовые отчеты.

Аналитики подчеркивают, что тренд по игнорированию сдачи отчетов не возник во время полномасштабного вторжения, а, скорее, является сложившейся традицией. 97% и 94% ГО и БФ не сдали финотчеты, несмотря на требование закона в 2021 году. Аналитики констатируют, что с началом великой войны непрозрачных организаций даже стало меньше.

Фото 2 — Названы самые прибыльные благотворительные и общественные организации в Украине: сколько заработали

По данным аналитиков, больше всего организаций, не сдавших отчеты, находятся в областях, чьи территории временно оккупированы. Среди областей, полностью подконтрольных Украине, больше всего ОО не подали отчетов в Киевской области — 90.5%. Больше всего БФ, которые не отчитались, зарегистрированы в Черновицкой области — 80%.

Фото 3 — Названы самые прибыльные благотворительные и общественные организации в Украине: сколько заработали

ТОП-5 общественных организаций по доходу в 2024 году:

  • Украина непобедима — 2023   (Николаевская обл.) — 6,1 млрд грн;
  • Против коррупции   (Черкасская обл.) – 3,5 млрд грн;
  • Безопасность и благополучие   (Запорожская обл.) — 2 млрд грн;
  • Вместе против коррупции   (город Киев) — 1,8 млрд грн;
  • 68 бригада 3 бат   (Ивано-Франковская обл.) — 1,7 млрд грн.

ТОП-5 благотворительных организаций по доходу в 2024 году:

  • Вернись живым   (город Киев) — 4,9 млрд грн;
  • Киевский центр поддержки детей и молодежи   (город Киев) — 2,7 млрд грн;
  • Каритас Украины   (Львовская обл.) — 2,6 млрд грн;
  • Пластовой эндавмент в Украине.   (город Киев) — 2,5 млрд грн;
  • 100 процентов жизни   (город Киев) — 2,3 млрд грн.

Напомним, более 24 млрд грн собрали 3 крупнейших благотворительных фонда Украины за 2024 год. Это на 28% больше, чем в 2023 году. 73% всех донатов собрала платформа United24.

Автор:
Светлана Манько