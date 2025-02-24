За два месяца украинцы задонатили почти столько же, сколько за весь 2023 год

Более 24 млрд грн собрали 3 крупнейших благотворительных фонда Украины за 2024 год. Это на 28% больше, чем в 2023 году. 73% всех донатов собрала платформа United24. За первые месяцы 2025 года фондам задонатили почти столько же, как за весь 2023 год.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Кто собрал больше всего

Отмечается, что 93 млрд грн собрали 3 крупнейших благотворительных фонда Украины ("Вернись живым", Фонд Приюты и United24) за 3 года полномасштабной войны (по состоянию на февраль 2025).

По данным аналитиков, больше всего донатов в 2024 году собрала платформа United24 : 17,5 млрд грн. 92% всех пожертвований, собранных этой платформой, были направлены на поддержку ВСУ.

В общей сложности за 3 года великой войны United24 собрал 70 млрд грн. Стоит заметить, что до мая 2022 года пожертвования поступали на спецсчет НБУ. В дальнейшем эти средства аккумулировались и направлялись в помощь ВСУ фондом United24.

4,4 млрд грн или 18% от общего объема донатов в прошлом году удалось собрать фонду "Вернись живым". В общей сложности этот фонд за 3 года полномасштабной собрал 15 млрд грн.

Еще 2,1 млрд грн пожертвований аккумулировал фонд Сергея Притулы за 2024 год. За три года полномасштабной войны фонд собрал 8,5 млрд. грн.

Как подчеркивают в "Опендатаботе", рекордным месяцем в прошлом году оказался декабрь. Так, United24 собрал 61% от суммы в год. Фонд "Вернись живым" собрал за декабрь 27,5% от суммы за год. Стоит отметить, что за первые месяцы 2025 года фондам задонатили почти столько же, как за весь 2023 год : 15,7 млрд грн против 18,7 млрд грн.

63 920 тонн гуманитарных грузов

В то же время "Новая почта" перевезла 63 920 тонн гуманитарных грузов в 1,9 млн посылок. В первый год полномасштабной войны, в среднем, ежемесячно пересылали 20 тысяч. посылок общим весом 1,8 т, но в прошлом средний месячный показатель заметно вырос — до 160 тыс. посылок весом 5,3 т в месяц.

Рекордсменом снова стал декабрь: за этот месяц в прошлом году Новая почта перевезла 216 789 посылок помощи весом 7 203 т.

Всего за 3 года полномасштабной войны Новая Почта перевезла 3,1 млн. посылок с гуманитарной помощью общим весом 118,2 тонны. С

Чаще всего на фронт отправляют детали для дронов, технику (планшеты, рации, зарядные станции, ретрансляторы и т.п.), автозапчасти и автомобильные шины. Больше помощи сейчас направлено из Киевщины, Львовщины и Днепропетровщины. А львиная доля отправлений едет в Донецкую, Харьковскую и Днепропетровщину.

Относительно развития волонтерства в Украине напомним, что официальная численность таких лиц в Украине с начала 2024 года выросла в полтора раза до 10,4 тысячи. При этом украинцы стали чаще донатить именно на "банки", чем крупным фондам и благотворительным организациям.

В прошлом году три крупнейших фонда, а именно: United 24, "Вернись живым" и Фонд Сергея Притулы смогли собрать 18,75 миллиарда гривен. Впрочем, эта сумма оказалась почти вдвое меньше, чем в 2022 году.