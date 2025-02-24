За два місяці українці задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік

Понад 24 млрд грн зібрали 3 найбільші благодійні фонди України за 2024 рік. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. 73% усіх донатів зібрала платформа United24. За перші місяці 2025 фондам задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Хто зібрав найбільше

Зазначається, що 93 млрд грн зібрали 3 найбільші благодійні фонди України ("Повернись живим", Фонд Притули та United24) за 3 роки повномасштабної війни (станом на лютий 2025).

За даними аналітиків, найбільше донатів у 2024 році зібрала платформа United24: 17,5 млрд грн. 92% усіх пожертв, зібраних цією платформою, було спрямовано на підтримку ЗСУ.

Загалом за 3 роки великої війни United24 зібрав 70 млрд грн. Варто зауважити, що до травня 2022 пожертви надходили на спецрахунок НБУ. Надалі ці кошти акумулювались та спрямовувались на допомогу ЗСУ фондом United24.

4,4 млрд грн або ж 18% від загального обсягу донатів минулого року вдалось зібрати фонду "Повернись живим". Загалом цей фонд за 3 роки повномасштабної зібрав 15 млрд грн.

Ще 2,1 млрд грн пожертв акумулював фонд Сергія Притули за 2024 рік. За три роки повномасштабної війни фонд зібрав 8,5 млрд грн.

Як підкреслюють в"Опендатабот", рекордним місяцем торік виявився грудень. Так, United24 зібрав 61% від суми за рік. Фонд "Повернись живим" зібрав за грудень 27,5% від суми за рік. Варто зазначити, що за перші місяці 2025 фондам задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік: 15,7 млрд грн проти 18,7 млрд грн.

63 920 тонн гуманітарних вантажів

Водночас "Нова пошта" перевезла 63 920 тонн гуманітарних вантажів у 1,9 млн посилках. У перший рік повномасштабної війни, в середньому, щомісяця пересилали 20 тис. посилок загальною вагою 1,8 т, але минулоріч середній місячний показник помітно виріс — до 160 тис. посилок вагою 5,3 т на місяць.

Рекордсменом знову став грудень: за цей місяць торік Нова пошта перевезла 216 789 посилок допомоги вагою 7 203 т.

Загалом за 3 роки повномасштабної війни Нова Пошта перевезла 3,1 млн посилок з гуманітарною допомогою загальною вагою 118,2 тонни. З

Найчастіше на фронт відправляють деталі для дронів, техніку (планшети, рації, зарядні станції, ретранслятори тощо), автозапчастину та автомобільні шини тощо. Найбільше допомоги наразі надіслано з Київщини, Львівщини та Дніпропетровщини. А левова частка надсилань їде на Донеччину, Харківщину та Дніпропетровщину.

Стосовно ж розвитку волонтерства в Україні нагадаємо, що офіційна чисельність таких осіб в Україні від початку 2024 рокузросла у півтора рази до 10,4 тисячі. При цьому цьогоріч українці стали частіше донатити саме на "банки", аніж великим фондам та благодійним організаціям.

Минулого ж року три найбільших фонди, а саме: United 24, “Повернись живим” та Фонд Сергія Притулизмогли зібрати 18,75 мільярдагривень. Втім, ця сума виявилася майже удвічі меншою, ніж у 2022 році.