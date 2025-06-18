Названо найприбутковіші благодійні та громадські організації в Україні: скільки заробили

92 189 громадських організацій (ГО) та 23 382 благодійні організації (БО) не здали фінансові звіти за 2024 рік. Серед областей, які не є окупованими або на яких не ведуться бойові дії, від звітності ухиляються найчастіше у Київській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Тренд на ігнорування здачі звітів

За даними аналітиків, 89% (92 тис.) громадських організацій в Україні не здали фінансові звіти за 2024 рік. Це на 2 225 більше ГО, ніж за 2023 рік.

"Загалом кількість таких організацій з 2021 по 2023 роки поступово меншала, а показник минулого року можна списати на статистичну похибку", - підкреслили в "Опендатабот".

Крім того, благодійних звітів торік побільшало на 965 БФ або 4%. Загалом 77% від загальної кількості або 23 тис. фондів не подали фінансові звіти.

Аналітики підкреслюють, що тренд на ігнорування здачі звітів не виник під час повномасштабного вторгнення, а, скоріше, є усталеною традицією. 97% та 94% ГО й БФ не здали фінзвіти попри вимогу закону у 2021 році. Аналітики констатують, що з початком великої війни непрозорих організацій навіть поменшало.

За даними аналітиків, найбільше організацій, які не здали звіти, перебувають в областях, чиї території тимчасово окуповані. Серед областей, які повністю підконтрольні Україні, найбільше ГО не подали звітів на Київщині — 90.5%. Найбільше БФ, які не відзвітували, зареєстровані у Чернівецькій області — 80%.

ТОП-5 громадських організацій за доходом у 2024 році:

Україна непереможна — 2023 (Миколаївська обл.) — 6,1 млрд грн;

(Миколаївська обл.) — 6,1 млрд грн; Проти корупції (Черкаська обл.) — 3,5 млрд грн;

(Черкаська обл.) — 3,5 млрд грн; Безпека та добробут (Запорізька обл.) — 2 млрд грн;

(Запорізька обл.) — 2 млрд грн; Разом проти корупції (місто Київ) — 1,8 млрд грн;

(місто Київ) — 1,8 млрд грн; 68 бригада 3 бат (Івано-Франківська обл.) — 1,7 млрд грн.

ТОП-5 благодійних організацій за доходом у 2024 році:

Повернись живим (місто Київ) — 4,9 млрд грн;

(місто Київ) — 4,9 млрд грн; Київський центр підтримки дітей та молоді (місто Київ) — 2,7 млрд грн;

(місто Київ) — 2,7 млрд грн; Карітас України (Львівська обл.) — 2,6 млрд грн;

(Львівська обл.) — 2,6 млрд грн; Пластовий ендавмент в Україні (місто Київ) — 2,5 млрд грн;

(місто Київ) — 2,5 млрд грн; 100 відсотків життя (місто Київ) — 2,3 млрд грн.

Нагадаємо, понад 24 млрд грн зібрали 3 найбільші благодійні фонди України за 2024 рік. Це на 28% більше, ніж у 2023 році. 73% усіх донатів зібрала платформа United24.