Национальный банк Украины применил к обществу с ограниченной ответственностью "ФК "ИЗИ 24" меру влияния в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Лицензию аннулировали в связи с признанием деловой репутации учреждения небезупречной, поскольку компания предоставила регулятору недостоверную информацию о наличии у бывшего владельца существенного участия общества гражданства или налогового резидентства Российской Федерации или обоих этих статусов одновременно.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 ноября 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ оштрафовал страховщика и финкомпанию более чем на 622 тысячи гривен. Из-за нарушений требований законодательства и недостатков отчетности страховая компания "Эталон" и финансовая компания "Шефа Финанс" получили штрафы на общую сумму 622 584 гривны, а еще трем учреждениям регулятор вынес оговорку или выдвинул требования по устранению нарушений.

Также ранее Нацбанк оштрафовал два финучреждения более чем на 639 тысяч гривен за нарушение отчетности и прав клиентов. Меры влияния в виде штрафов и письменных оговорок получили ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" и финансовая компания ООО "Азурро Финанс" по решению профильного комитета от 16 ноября 2026 года.