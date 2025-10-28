Запланована подія 2

НБУ обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в гривне: что изменилось

здание НБУ
НБУ обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций. / Википедия

Национальный банк Украины (НБУ) обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в национальной валюте через систему электронных платежей (СЭП). Главной целью изменений является повышение прозрачности и отслеживание этапов выполнения платежей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Нацрегулятор устанавливает обязанность всем участникам СЭП (банков и других предоставлятелей платежных услуг) с 1 апреля 2026 года информировать своих пользователей о выполнении операций, используя универсальный уникальный идентификатор транзакции.

Ключевые обязанности участников СЭП:

  • участник СЭП, отправляющий средства, должен информировать плательщика о том, что платежная операция выполнена средствами СЭП, и ее универсальный уникальный идентификатор (на английском языке Unique End-To-End Transaction Reference) (далее – UETR);
  • участник СЭП, получающий средства, – информировать получателя средств о том, что платежная операция выполнена средствами СЭП, и о ее UETR;
  • участник СЕП, отправляющий средства, – информировать плательщика об отклонении платежной операции другим участником СЕП или центром обработки СЕП (с указанием причины) и ее UETR.

Эти новшества существенно повысят прозрачность финансовых операций, позволяя как плательщикам, так и получателям эффективно отслеживать статус и детали каждого межбанковского платежа.

Напомним, в августе НБУ предлагал урегулировать порядок внедрения треккинг-сервиса для платежных операций в системе электронных платежей Национального банка (СЭП).

Автор:
Татьяна Ковальчук