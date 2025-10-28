НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в гривні: що змінилося

Національний банк України (НБУ) оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій у національній валюті через Систему електронних платежів (СЕП). Головною метою змін є підвищення прозорості та можливість відстеження етапів виконання платежів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацрегулятор встановлює обов’язок для всіх учасників СЕП (банків та інших надавачів платіжних послуг) з 1 квітня 2026 року інформувати своїх користувачів про виконання операцій, використовуючи універсальний унікальний ідентифікатор транзакції.

Ключові обов'язки учасників СЕП:

учасник СЕП, який відправляє кошти, повинен інформувати платника про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її універсальний унікальний ідентифікатор (англійською мовою Unique End-To-End Transaction Reference) (далі – UETR);

учасник СЕП, який отримує кошти, – інформувати отримувача коштів про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її UETR;

учасник СЕП, який відправляє кошти, – інформувати платника про відхилення платіжної операції іншим учасником СЕП або центром оброблення СЕП (із зазначенням причини) та про її UETR.

Ці новації суттєво підвищать прозорість фінансових операцій, дозволяючи як платникам, так і отримувачам ефективно відстежувати статус і деталі кожного міжбанківського платежу.

Нагадаємо, у серпні НБУ пропонував врегулювати порядок впровадження трекінг-сервісу для платіжних операцій у системі електронних платежів Національного банку (СЕП).