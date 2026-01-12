НБУ ожидает дальнейшего снижения инфляции в 2026 году

Национальный банк Украины прокомментировал данные Госстата об инфляции в декабре 2025 года, которая замедлилась до 8,0% в годовом исчислении. Регулятор отметил, что фактические показатели оказались ниже его прогнозов, опубликованных в Инфляционном отчете за октябрь.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

По данным НБУ, лучше ожидания результат связан прежде всего с эффектами более высоких урожаев. Базовая инфляция также оказалась ниже из-за стремительного замедления удорожания непродовольственных товаров и услуг на фоне ослабления давления со стороны рынка труда и стабильной ситуации на валютном рынке.

Что происходило с ценами в 2025 году

Продукты питания. Сырые продукты подорожали на 7,4% в год. В декабре цены на овощи борщового набора продолжили падать из-за сложностей с хранением высоких урожаев. Подорожание свинины замедлилось благодаря наращиванию импорта, а молока из-за снижения цен на молоко-сырье на фоне избыточных запасов и падения мировых цен.

Обработанные продукты питания подорожали на 12,1% годовых, в частности, замедлился рост цен на сливочное масло, сыры и кисломолочную продукцию.

Непродовольственные товары. В декабре рост цен на непродовольственные товары приостановился (0,0% г/г) из-за устойчивой ситуации на валютном рынке. Цены на одежду и обувь продолжали снижаться.

Услуги. Инфляция услуг замедлилась до 12,3% годовых в декабре на фоне постепенного понижения давления со стороны рынка труда. Снизились темпы роста цен на страховые и финансовые услуги, питание, амбулаторные услуги.

Административно-регулируемые цены выросли на 9,7% за год. Замедление связано с понижением темпов подорожания хлеба, фармацевтической продукции и алкогольных напитков.

Топливо подорожало на 6,4% за год. В декабре цены на топливо росли быстрее из-за проблем с логистикой, ухудшения погодных условий и повышенного спроса на фоне отключений электроэнергии.

НБУ ожидает дальнейшего замедления инфляции в 2026 году благодаря постепенному уменьшению дисбалансов на рынке труда, умеренному внешнему ценовому давлению и мерам монетарной политики.

Напомним, по итогам декабря 2025 года в годовом измерении базовая инфляция уменьшилась до 8% с 9,3% по итогам ноября и оказалась ниже инфляции 2024 года в 12%. Больше всего за год подорожали яйца, фрукты, транспортные и коммунальные услуги, а овощи, обувь и одежда, наоборот, потеряли в цене.