НБУ очікує подальшого зниження інфляції у 2026 році

Фактичні показники виявилися нижчими за його прогнози / Freepik

Національний банк України прокоментував дані Держстату про інфляцію в грудні 2025 року, яка сповільнилася до 8,0% у річному вимірі. Регулятор зазначив, що фактичні показники виявилися нижчими за його прогнози, опубліковані в Інфляційному звіті за жовтень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

За даними НБУ, кращий за очікування результат пов'язаний насамперед з ефектами вищих урожаїв. Базова інфляція також виявилася нижчою через стрімкіше сповільнення подорожчання непродовольчих товарів і послуг на тлі послаблення тиску з боку ринку праці та стабільної ситуації на валютному ринку.

Що відбувалося з цінами у 2025 році

Продукти харчування. Сирі продукти подорожчали на 7,4% за рік. У грудні ціни на овочі борщового набору продовжили падати через складнощі зі зберіганням високих урожаїв. Подорожчання свинини сповільнилося завдяки нарощуванню імпорту, а молока — через зниження цін на молоко-сировину на тлі надлишкових запасів та падіння світових цін.

Оброблені продукти харчування подорожчали на 12,1% річних, зокрема сповільнилося зростання цін на вершкове масло, сири та кисломолочну продукцію.

Непродовольчі товари. У грудні зростання цін на непродовольчі товари призупинилося (0,0% р/р) завдяки стійкій ситуації на валютному ринку. Ціни на одяг та взуття продовжували знижуватися.

Послуги. Інфляція послуг уповільнилася до 12,3% річних у грудні на тлі поступового зниження тиску з боку ринку праці. Знизилися темпи зростання цін на страхові та фінансові послуги, заклади харчування, амбулаторні послуги.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 9,7% упродовж року. Уповільнення пов'язане зі зниженням темпів подорожчання хліба, фармацевтичної продукції та алкогольних напоїв.

Паливо подорожчало на 6,4% за рік. У грудні ціни на паливо зростали швидше через проблеми з логістикою, погіршення погодних умов та підвищений попит на тлі відключень електроенергії.

НБУ очікує подальшого сповільнення інфляції у 2026 році завдяки поступовому зменшенню дисбалансів на ринку праці, помірному зовнішньому ціновому тиску та заходам монетарної політики.

Нагадаємо, за підсумками грудня 2025 року у річному вимірі базова інфляція зменшилася до 8% з 9,3% за підсумками листопада та виявилася нижчою за інфляцію 2024 року у 12%. Найбільше за рік здорожчали яйця, фрукти, транспортні та комунальні послуги, а овочі, взуття та одяг навпаки втратили у ціні.

Автор:
Тетяна Гойденко