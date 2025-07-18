НБУ презентовал стратегию развития ипотеки: как планируют сделать жилье более доступным

Национальный банк Украины обнародовал утвержденную Советом по финансовой стабильности и Правлением НБУ Стратегию развития ипотечного кредитования, направленную на создание условий для эффективного, рыночного и доступного ипотечного финансирования в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Документ разработан в соответствии с согласованной с Международным валютным фондом концепцией и предусматривает глубокие инфраструктурные изменения в сфере жилищного кредитования.

Среди ключевых направлений реформы – снижение рисков благодаря внедрению массового страхования военных рисков, а также усовершенствованию законодательства в сфере строительства жилой недвижимости. Также речь идет о модернизации модели государственной поддержки ипотечных программ, гармонизации стандартов раскрытия информации с требованиями ЕС и создании прозрачных условий для заемщиков.

Отдельное внимание в Стратегии уделяется усилению защиты прав кредиторов, в частности, из-за обновления процедур урегулирования проблемной задолженности. Еще один важный компонент – развитие финансовых инструментов, в частности имплементация механизмов секьюритизации и запуск рынка покрытых облигаций.

Реализация планируемых изменений предусматривает совместную работу Национального банка, правительства, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Верховной Рады, которая должна принять соответствующие изменения в законодательство. Часть инициатив будет стартовать параллельно уже в ближайшее время, однако для более масштабных реформ потребуется больше времени. Для координации процессов будет создана Дорожная карта, а сама Стратегия в будущем может стать частью более широкой Жилищной стратегии Украины.

"Наша Стратегия по развитию кредитования, одобренная год назад, доказала свою эффективность. Имеем новые договоренности с различными государственными институтами с целью дать толчок развитию рыночной ипотеки", - заявил глава НБУ Андрей Пышный. подпочвы.

Напомним, 30 июня Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов для обеспечения всеобщего экономического и демографического роста во время войны и послевоенного восстановления и восстановления.