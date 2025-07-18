НБУ презентував стратегію розвитку іпотеки: як планують зробити житло доступнішим

Національний банк України оприлюднив затверджену Радою з фінансової стабільності та Правлінням НБУ Стратегію розвитку іпотечного кредитування, що має на меті створення умов для ефективного, ринкового і доступного іпотечного фінансування в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Документ розроблено відповідно до узгодженої з Міжнародним валютним фондом концепції та передбачає глибокі інфраструктурні зміни у сфері житлового кредитування.

Серед ключових напрямів реформи — зниження ризиків завдяки впровадженню масового страхування воєнних ризиків, а також вдосконаленню законодавства у сфері будівництва житлової нерухомості. Також йдеться про модернізацію моделі державної підтримки іпотечних програм, гармонізацію стандартів розкриття інформації з вимогами ЄС та створення прозорих умов для позичальників.

Окрема увага в Стратегії приділяється посиленню захисту прав кредиторів, зокрема через оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості. Ще один важливий компонент — розвиток фінансових інструментів, зокрема імплементація механізмів сек’юритизації і запуск ринку покритих облігацій.

Реалізація запланованих змін передбачає спільну роботу Національного банку, уряду, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Верховної Ради, яка має ухвалити відповідні зміни до законодавства. Частина ініціатив стартуватиме паралельно вже найближчим часом, однак для масштабніших реформ буде потрібно більше часу. Для координації процесів буде створено Дорожню карту, а сама Стратегія в майбутньому може стати частиною більш широкої Житлової стратегії України.

"Наша Стратегія з розвитку кредитування, схвалена рік тому, довела свою ефективність. Маємо нові домовленості з різними державними інституціями з метою дати поштовх розвитку ринкової іпотеки", – заявив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, українські банки вже мають операційні та фінансові можливості надавати доступні кредити на житло мільйонам громадян, але для цього необхідно сформувати відповідне законодавче та ринкове підґрунтя.

Нагадаємо, 30 червня Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів для забезпечення загального економічного й демографічного зростання під час війни та повоєнного відновлення й відбудови.