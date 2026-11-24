Национальный банк Украины приобрел корпоративный доступ к ChatGPT Enterprise от OpenAI за $63 000 без НДС. Аналитики регулятора используют другие модели искусственного интеллекта, которые помогают оценивать влияние российских обстрелов на экономику, анализировать новости и готовить макроэкономические прогнозы. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос Dilo.

Нацбанк заключил договор с OpenAI Ireland Limited 16 февраля 2026 года. Сотрудники НБУ могут использовать ChatGPT Enterprise для выполнения рабочих задач с соблюдением внутренней политики ответственного использования искусственного интеллекта.

Кроме ChatGPT, в рамках отдельных исследований аналитики Нацбанка изучали возможности Gemini от Google, Llama от Meta и других языковых моделей. Однако регулятор не закупал их для общего корпоративного использования.

Как НБУ использует искусственный интеллект

Искусственный интеллект помогает аналитикам Нацбанка собирать, обрабатывать и систематизировать большие объемы информации. Это позволяет значительно сократить время подготовки экономических исследований.

"Поиск и обработка данных с нуля забрали бы у аналитика недели. С ИИ это занимает часы или дни. Поэтому у аналитика больше времени на сам анализ", пояснили в НБУ.

Один из примеров использования ИИ – исследование влияния российских обстрелов на инфляцию в Украине. С помощью языковых моделей специалисты Нацбанка обработали более 10 тыс. записей о российских атаках из международной базы данных ACLED и классифицировали их по типам поврежденных объектов.

На основе этих данных аналитики НБУ подсчитали, что удары по составам прибавят 0,7 процентного пункта к годовой инфляции в 2026 году. Эту оценку регулятор учел в октябрьском инфляционном прогнозе .

Еще одно направление использования искусственного интеллекта – анализ новостей. Специалисты Нацбанка ежедневно оценивают тональность публикаций в СМИ, касающихся цен. К примеру, летом 2026 года негативная тональность новостей о транспорте, продуктах питания и топливе стала для аналитиков ранним сигналом ухудшения инфляционных ожиданий украинцев. Впоследствии это подтвердили результаты опроса населения.

Аналитические инструменты на основе имеющихся языковых моделей специалисты Нацбанка разработали самостоятельно, без привлечения внешних подрядчиков или технологических партнеров.

Предсказывает ли искусственный интеллект инфляцию

В НБУ отмечают, что искусственный интеллект не прогнозирует инфляцию самостоятельно. Для этого регулятор по-прежнему использует свои макроэкономические модели, а прогнозы и выводы делают аналитики. Языковые модели получают конкретные технические задачи, а результаты работы проверяют сотрудники Нацбанка.

Для работы с внешними сервисами ИИ аналитики используют только открытые данные: новости, публичные базы данных и официальную статистику.

По оценке НБУ, использование искусственного интеллекта существенно повлияло на скорость подготовки аналитических выводов, а не на их содержание или качество.