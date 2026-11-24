Національний банк України придбав корпоративний доступ до ChatGPT Enterprise від OpenAI за $63 000 без ПДВ. Аналітики регулятора також використовують інші моделі штучного інтелекту. ШІ допомагає оцінювати вплив російських обстрілів на економіку, аналізувати новини та готувати макроекономічні прогнози. Про це повідомили у пресслужбі НБУ у відповідь на запит Dilo.

Нацбанк уклав договір з OpenAI Ireland Limited 16 лютого 2026 року. Працівники НБУ можуть використовувати ChatGPT Enterprise для виконання робочих завдань із дотриманням внутрішньої політики відповідального використання штучного інтелекту.

Крім ChatGPT, у межах окремих досліджень аналітики Нацбанку вивчали можливості Gemini від Google, Llama від Meta та інших мовних моделей. Однак регулятор не закуповував їх для загального корпоративного використання.

Як НБУ використовує штучний інтелект

Штучний інтелект допомагає аналітикам Нацбанку збирати, обробляти та систематизувати великі обсяги інформації. Це дозволяє суттєво скоротити час підготовки економічних досліджень.

"Пошук та обробка даних з нуля забрали б в аналітика тижні. З ШІ це займає години або дні. Тож аналітик має більше часу на сам аналіз", пояснили в НБУ.

Один із прикладів використання ШІ — дослідження впливу російських обстрілів на інфляцію в Україні. За допомогою мовних моделей фахівці Нацбанку опрацювали понад 10 тис. записів про російські атаки з міжнародної бази даних ACLED та класифікували їх за типами пошкоджених об'єктів.

На основі цих даних аналітики НБУ підрахували, що удари по складах додадуть 0,7 відсоткового пункту до річної інфляції у 2026 році. Цю оцінку регулятор врахував у жовтневому інфляційному прогнозі.

Ще один напрям використання штучного інтелекту — аналіз новин. Фахівці Нацбанку щодня оцінюють тональність публікацій у медіа, які стосуються цін. Наприклад, влітку 2026 року негативна тональність новин про транспорт, продукти харчування та пальне стала для аналітиків раннім сигналом погіршення інфляційних очікувань українців. Згодом це підтвердили результати опитування населення.

Аналітичні інструменти на основі наявних мовних моделей фахівці Нацбанку розробили самостійно, без залучення зовнішніх підрядників чи технологічних партнерів.

Чи прогнозує штучний інтелект інфляцію

У НБУ наголошують, що штучний інтелект не прогнозує інфляцію самостійно. Для цього регулятор, як і раніше, використовує власні макроекономічні моделі, а прогнози та висновки роблять аналітики. Мовні моделі отримують конкретні технічні завдання, а результати їхньої роботи перевіряють співробітники Нацбанку.

Для роботи із зовнішніми сервісами ШІ аналітики використовують лише відкриті дані: новини, публічні бази даних та офіційну статистику.

За оцінкою НБУ, використання штучного інтелекту наразі суттєво вплинуло на швидкість підготовки аналітичних висновків, а не на їхній зміст чи якість.