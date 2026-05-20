НБУ продал комплекс зданий Имэксбанка за 93 млн грн: во время торгов цена выросла почти в четыре раза

Национальный банк Украины на аукционе "Prozorro.Продажи" реализовал комплекс зданий в Одессе за 93 млн грн, что в четыре раза превысило стартовую цену. Недвижимость общей площадью более 2300 кв. м регулятор получил в счет частичного удовлетворения кредиторских требований по предоставленному кредиту рефинансирования АО "Имэксбанк".

В результате террористических атак РФ в течение 2024 года комплекс получил значительные повреждения, что негативно повлияло на его рыночную стоимость.

поврежденное здание, принадлежавшее Имэксбанку / Prozorro

Начальная стоимость этого объекта на аукционе составила около 24,8 млн грн. В то же время, во время проведения аукциона в электронной системе публичных закупок "Prozorro.Продажи" 01 мая 2026 года из-за высокой конкуренции между шестью участниками конечная стоимость имущественного комплекса составила 93 млн грн (без учета НДС).

По итогам торгов, владельцем комплекса зданий в Одессе стало ПК ООО "Осьминог". Национальный банк заключил соответствующий договор купли-продажи с победителем открытых торгов 19 мая 2026 года.

"Это – двадцатое успешно реализованное соглашение с имуществом в 2026 году, которое Национальный банк получил в счет погашения долгов неплатежеспособных банков перед регулятором… Работа по обеспечению погашения проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков будет продолжаться и дальше", – прокомментировал заместитель председателя НБУ Ярослав Матузко.

В целом с начала года НБУ продал приобретенное и собственное имущество на общую сумму более 179 млн. грн.

О ООО "Осьминог"

Производственно-коммерческое общество с ограниченной ответственностью "Осьминог" - это украинское юридическое лицо, зарегистрированное в Одессе в декабре 2004 года. По данным YouControl, его основателем, директором и конечным бенефициарным владельцем является Дмитрий Френкель.

Напомним, Большая Палата Верховного суда 12 июня 2024 года, рассмотрев кассационную жалобу бывшего владельца АО "Имэксбанк" Леонида Климова, оставила в силе решение суда апелляционной инстанции о взыскании с него 309 млн грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по предоставленному ранее.