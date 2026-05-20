НБУ продав комплекс будівель Імексбанку за 93 млн грн: під час торгів ціна зросла майже вчетверо

Національний банк України на аукціоні "Prozorro.Продажі" реалізував комплекс будівель в Одесі за 93 млн грн, що в чотири рази перевищило стартову ціну. Нерухомість загальною площею понад 2300 кв. м регулятор отримав у рахунок часткового задоволення кредиторських вимог за наданим кредитом рефінансування АТ "Імексбанк".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Внаслідок терористичних атак РФ протягом 2024 року комплекс зазнав значних пошкоджень, що негативно вплинуло на його ринкову вартість.

пошкоджена будівля, що належала Імексбанку / Prozorro

Початкова вартість цього об’єкта на аукціоні становила майже 24,8 млн грн. Водночас під час проведення аукціону в електронній системі публічних закупівель "Prozorro.Продажі" 01 травня 2026 року через високу конкуренцію між шістьома учасниками кінцева вартість майнового комплексу склала 93 млн грн (без урахування ПДВ).

За підсумком торгів, власником комплексу будівель в Одесі стало ВК ТОВ "Осьміног". Національний банк уклав відповідний договір купівлі-продажу з переможцем відкритих торгів 19 травня 2026 року.

"Це – двадцята успішно реалізована угода з майном у 2026 році, яке Національний банк отримав у рахунок погашення боргів неплатоспроможних банків перед регулятором… Робота щодо забезпечення погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків триватиме й надалі", – прокоментував заступник Голови НБУ Ярослав Матузка.

Загалом від початку року НБУ продав набуте і власне майно на загальну суму понад 179 млн грн.

Про ТОВ "Осьміног"

Виробничо-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю "Осьміног" — це українська юридична особа, зареєстрована в Одесі у грудні 2004 року. За даними YouControl, її засновником, директором та кінцевим бенефіціарним власником є Дмитро Френкель.

Нагадаємо, Велика Палата Верховного суду 12 червня 2024 року, розглянувши касаційну скаргу колишнього власника АТ "Імексбанк" Леоніда Клімова, залишила в силі рішення суду апеляційної інстанції про стягнення з нього 309 млн грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше кредитом рефінансування.