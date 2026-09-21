НБУ расширил для банков список ОВГЗ: ими можно покрывать до 60% резервов

Национальный банк расширил перечень государственных облигаций, которые могут использовать для покрытия части обязательных резервов. Банки могут засчитывать такие ОВГЗ в покрытие до 60% резервов, что должно стимулировать их активнее покупать гособлигации и помогать финансировать бюджет без эмиссии денег.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

В список бенчмарк-ОВГЗ добавили еще один выпуск облигаций, который Министерство финансов впервые разместило 1 сентября 2026 года.

После расширения перечень будет содержать 21 выпуск государственных ценных бумаг.

Что это значит для банков и бюджета

Обязательные резервы — часть средств, которую банки должны резервировать в соответствии с требованиями НБУ. В то же время, регулятор позволяет покрывать до 60% их объема определенными государственными облигациями.

Таким образом, включение новых ОВГЗ в этот перечень делает их более привлекательными для банков, поскольку бумаги можно одновременно использовать для выполнения резервных требований.

Для государства это должно поддержать спрос на ОВГЗ на аукционах Министерства финансов. Привлеченные через продажу облигаций деньги направляются на финансирование государственного бюджета без прямой эмиссии.

Список бенчмарк-ОВГЗ Национальный банк формирует с учетом предложений Министерства финансов.

Напомним, в июле НБУ уже расширял список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут использовать для покрытия части обязательных резервов. Тогда к нему также прибавили новый выпуск государственных облигаций.