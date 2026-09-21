UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,01

EUR

51,20

--0,04

Наличный курс:

USD

44,88

44,75

EUR

52,00

51,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

НБУ расширил для банков список ОВГЗ: ими можно покрывать до 60% резервов

НБУ
НБУ расширил для банков перечень ОВГЗ / Depositphotos

Национальный банк расширил перечень государственных облигаций, которые могут использовать для покрытия части обязательных резервов. Банки могут засчитывать такие ОВГЗ в покрытие до 60% резервов, что должно стимулировать их активнее покупать гособлигации и помогать финансировать бюджет без эмиссии денег.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

В список бенчмарк-ОВГЗ добавили еще один выпуск облигаций, который Министерство финансов впервые разместило 1 сентября 2026 года.

После расширения перечень будет содержать 21 выпуск государственных ценных бумаг.

Что это значит для банков и бюджета

Обязательные резервы — часть средств, которую банки должны резервировать в соответствии с требованиями НБУ. В то же время, регулятор позволяет покрывать до 60% их объема определенными государственными облигациями.

Таким образом, включение новых ОВГЗ в этот перечень делает их более привлекательными для банков, поскольку бумаги можно одновременно использовать для выполнения резервных требований.

Для государства это должно поддержать спрос на ОВГЗ на аукционах Министерства финансов. Привлеченные через продажу облигаций деньги направляются на финансирование государственного бюджета без прямой эмиссии.

Список бенчмарк-ОВГЗ Национальный банк формирует с учетом предложений Министерства финансов.

Напомним, в июле НБУ уже расширял список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут использовать для покрытия части обязательных резервов. Тогда к нему также прибавили новый выпуск государственных облигаций.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности