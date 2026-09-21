НБУ розширив для банків перелік ОВДП: ними можна покривати до 60% резервів

Національний банк розширив перелік державних облігацій, які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів. Банки можуть зараховувати такі ОВДП у покриття до 60% резервів, що має стимулювати їх активніше купувати держоблігації та допомагати фінансувати бюджет без емісії грошей.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

До переліку бенчмарк-ОВДП додали ще один випуск облігацій, який Міністерство фінансів уперше розмістило 1 вересня 2026 року.

Після розширення перелік міститиме 21 випуск державних цінних паперів.

Що це означає для банків і бюджету

Обов’язкові резерви — це частина коштів, яку банки мають резервувати відповідно до вимог НБУ. Водночас регулятор дозволяє покривати до 60% їхнього обсягу визначеними державними облігаціями.

Таким чином, включення нових ОВДП до цього переліку робить їх привабливішими для банків, оскільки папери можна одночасно використовувати для виконання резервних вимог.

Для держави це має підтримати попит на ОВДП під час аукціонів Міністерства фінансів. Залучені через продаж облігацій гроші спрямовуються на фінансування державного бюджету без прямої грошової емісії.

Перелік бенчмарк-ОВДП Національний банк формує з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

Нагадаємо, у липні НБУ вже розширював перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів. Тоді до нього також додали новий випуск державних облігацій.