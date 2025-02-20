НБУ разрабатывает "Белую книгу" для имплементации ESG-стандартов в банковском секторе

Национальный банк Украины работает над рекомендациями по внедрению стандартов ESG (Environmental, Social, Governance) в банковской системе.

Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время мероприятия FinYear в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, регулятор уже утвердил концепцию имплементации этих стандартов и сейчас готовит "Белую книгу" – методологические рекомендации, которые помогут банкам адаптировать ESG-принципы в своей деятельности, в частности, не только в оценке рисков, но и во всех внутренних политиках.

"ESG – это не только о выбросах углерода и зеленом переходе, но и о социальных стандартах. Вся Европа уже работает по этим принципам, и нам нужно двигаться в этом же направлении", – подчеркнула Рожкова.

После внедрения стандартов в банковской сфере НБУ планирует способствовать их адаптации в небанковском финансовом секторе, включая страховые компании.

Напомним, глава Национального банка Андрей Пышный очертил приоритеты в работе банковского сектора на следующий год. Важнейшим приоритетом среди всех он указал углубление финансовой инклюзии.

"Это не только вопрос морали и нашего долга перед ветеранами и пострадавшими в войне, но и обязательное условие для дальнейшего гармоничного развития финансовой системы и имплементации ею европейских правил. Введение стандартов ESG (Environment, Social, Governance) — одно из условий евроинтеграции, которая уже предусмотрена в программах с международными партнерами.