НБУ розробляє "Білу книгу" для імплементації ESG-стандартів у банківському секторі

Національний банк України працює над рекомендаціями щодо впровадження стандартів ESG (Environmental, Social, Governance) у банківській системі.

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час заходу FinYear у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, регулятор уже затвердив концепцію імплементації цих стандартів і зараз готує "Білу книгу" – методологічні рекомендації, які допоможуть банкам адаптувати ESG-принципи у своїй діяльності, зокрема не лише в оцінці ризиків, а й у всіх внутрішніх політиках.

"ESG – це не тільки про викиди вуглецю та зелений перехід, а й про соціальні стандарти. Вся Європа вже працює за цими принципами, і нам потрібно рухатися в цьому ж напрямку", – наголосила Рожкова.

Після впровадження стандартів у банківській сфері НБУ планує сприяти їх адаптації в небанківському фінансовому секторі, включно зі страховими компаніями.

Нагадаємо, голова Національного банку Андрій Пишний окреслив пріоритети в роботі банківського сектору на наступний рік. Найважливішим пріоритетом серед усіх він вказав поглиблення фінансової інклюзії.

"Це не лише питання моралі та нашого боргу перед ветеранами та постраждалими у війні, а й обов’язкова умова для подальшого гармонійного розвитку фінансової системи та імплементації нею європейських правил. Упровадження стандартів ESG (Environment, Social, Governance) – одна з умов євроінтеграції, яка вже передбачена в програмах з міжнародними партнерами, зокрема в Ukraine Facility", — додав Пишний.