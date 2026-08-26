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НБУ увеличил сроки расчетов за экспорт агропродукции до 150 дней
Национальный банк Украины увеличил со 120 до 150 дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту отдельных видов аграрной продукции. Новые правила будут действовать для операций, осуществленных с 1 июля 2026 года по 31 августа 2027 года включительно.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Экспорт агропродукции
Новые правила вступают в силу 26 августа 2026 года.
Увеличенный срок касается операций по экспорту зерновых культур, семян масличных культур, растительных масел и побочных продуктов их переработки. Его будут применять к операциям, осуществленным в период с 1 июля 2026 года по 31 августа 2027 года включительно.
Решение было принято с учетом предложений правительства и результатов консультаций НБУ с Министерством аграрной политики и продовольствия и представителями аграрного бизнеса.
В Нацбанке объяснили, что необходимость продления сроков связана, в частности, с усложнением морской логистики. В июле 2026 года усилились российские атаки на портовую инфраструктуру и гражданские суда, из-за чего транспортировка аграрных грузов альтернативными маршрутами стала продолжительнее. В таких условиях предыдущего 120-дневного срока для проведения расчетов могло быть недостаточно.
В НБУ ожидают, что изменение поможет поддержать украинских экспортеров, снизить риски нарушения валютного законодательства и будет способствовать сохранению экспортного потенциала аграрного сектора.
В то же время, в Нацбанке отмечают, что продление сроков не создает дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 25 августа 2026 г. № 97.
Напомним, международные партнеры подтвердили выделение около $10,5 млн на временное хранение урожая этого года малых и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов.