НБУ збільшив строки розрахунків за експорт агропродукції до 150 днів

Національний банк України збільшив зі 120 до 150 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту окремих видів аграрної продукції. Нові правила діятимуть для операцій, здійснених із 1 липня 2026 року до 31 серпня 2027 року включно.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Експорт агропродукції

Нові правила набувають чинності 26 серпня 2026 року.

Збільшений строк стосується операцій з експорту зернових культур, насіння олійних культур, рослинних олій та побічних продуктів їх переробки. Його застосовуватимуть до операцій, здійснених у період із 1 липня 2026 року до 31 серпня 2027 року включно.

Рішення ухвалили з урахуванням пропозицій уряду та результатів консультацій НБУ з Міністерством аграрної політики та продовольства і представниками аграрного бізнесу.

У Нацбанку пояснили, що необхідність продовження строків пов’язана, зокрема, з ускладненням морської логістики. У липні 2026 року посилилися російські атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна, через що транспортування аграрних вантажів альтернативними маршрутами стало тривалішим. За таких умов попереднього 120-денного строку для проведення розрахунків могло бути недостатньо.

У НБУ очікують, що зміна допоможе підтримати українських експортерів, зменшити ризики порушення валютного законодавства та сприятиме збереженню експортного потенціалу аграрного сектору.

Водночас у Нацбанку зазначають, що продовження строків не створює додаткових ризиків для макрофінансової стабільності.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 25 серпня 2026 року № 97.

Нагадаємо, міжнародні партнери підтвердили виділення близько $10,5 млн на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників із прифронтових регіонів.