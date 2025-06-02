НБУ впервые с декабря 2024 года увеличил продажу валюты: что произошло

В мае 2025 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 2,92 млрд. долларов. Таким образом, регулятор впервые с декабря 2024 увеличил валютные интервенции. Это свидетельствует об усугублении дефицита валюты.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

Валютные интервенции НБУ

В мае 2025 года Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 2,92 млн долларов – это на 679 млн больше, чем в апреле, когда объем интервенций составил 2,24 млн долларов.

Таким образом, регулятор впервые с декабря прошлого года увеличил продажу валюты из резервов, что свидетельствует об обострении ситуации на валютном рынке. Несмотря на сохранение стабильного курса, структурный дефицит валюты усилился.

В общей сложности с начала 2025 года НБУ продал на межбанке 14,58 млрд долларов.

Курс доллара в мае

В мае официальный курс доллара колебался между 39,51. да 41,52 грн.

В течение мая торговая активность на межбанке почти не изменилась, однако среднедневные объемы продаж валюты снизились на более 5% до 204 млн дол. при незначительном росте среднесуточного спроса на 3% до 294 млн. дол.

Что будет с курсом в июне

По прогнозам экспертов, в июне ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3–42,9 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро.

Май для курса гривны по отношению к доллару прошел относительно стабильно: на межбанке курс даже немного снизился — с 41,56 до 41,52 грн за доллар, а на наличном рынке — с 41,72 до 41,70 грн. Пара гривна/евро демонстрировала заметные колебания.